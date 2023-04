Sonnenschein am ersten Mai: Das Wetter in Leipzig zum Feiertag

Leipzig. Nach dem ersten warmen Frühlingswochenende in der vergangenen Woche hoffen viele Leipzigerinnen und Leipziger nun auch zum Feiertag am 1. Mai wieder auf schönes Wetter. Ganz so sommerlich wie zuletzt wird es zwar nicht, dafür aber größtenteils freundlich.

Sonne zum langen Wochenende

Am Samstagnachmittag bleibt es zunächst allerdings bewölkt bei Temperaturen bis zu 16 Grad. In der Nacht zum Sonntag soll es nach Prognosen von Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Temperaturen bis zu zwei Grad kalt werden, auch Bodenfrost sei möglich.

Zum Sonntag hingegen ziehe dann der Himmel auf. Es wird freundlich und auch die Sonne scheint, so der DWD-Experte. Warm genug, um die Jacke ganz zu Hause zu lassen, wird es jedoch nicht. Maximal 14 Grad lautet die Temperaturprognose des Meteorologen.

Das sieht am Montag schon anders aus: Pünktlich zum Feiertag werden Höchsttemperaturen für das lange Wochenende erreicht. Das Thermometer klettert auf 18 Grad. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken steht einem Feiertagsspaziergang an der frischen Luft nichts entgegen.

Kommende Woche bleibt kühl – Bodenfrost möglich

Leider setzt sich dieser Trend in der kommenden Woche nicht fort. Die Nacht zum Dienstag bringt voraussichtlich wieder mehr Wolken über Leipzig, so Balders. Leipzigerinnen und Leipziger sollten sich tagsüber auf wechselhaftes Wetter einstellen, auch eine Regenjacke oder ein Schirm sollte nicht fehlen. Der Rest der Woche bleibe hingegen bei Temperaturen bis 15 Grad trocken. Wer seine Pflanzen schon ins Freie verlegt hat, sollte jedoch vorsichtig sein: Nachts kann es nach Vorhersage von Balders Bodenfrost geben.