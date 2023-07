Sonntag in Leipzig: Eine der schönsten Formen sommerlicher Entschleunigung - das Buch

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, im Urlaub der Aufgeregtheit des Alltags zu entkommen. Viel an der Natur - die einen. Aktiv auf dem Rad oder am Sportstrand - die anderen. Der Schlaf ist auch eine Variante, die Akkus wieder aufzuladen. Aber selbst da gibt es Unterschiede: Warum springen manche Menschen schon nach fünf Stunden Schlaf energiegeladen aus dem Bett, während andere selbst nach acht Stunden noch müde sind...? Klar ist, so brachte es die Internistin und Schlafmedizinerin Martina Wenker zuletzt zur Sprache:

Ein erholsamer Schlaf ist der Schlüssel zu körperlich-seelischer Gesundheit, letztlich zu einem guten Leben. Schlafmedizinerin Martina Wenker

Jetzt kann man natürlich den Urlaub verpennen. Ist dann aber möglicherweise mit dieser individuellen Nutzungsform der schönsten Zeit des Jahres im Nachhinein eher unzufrieden. Entschleunigen geht auch aktiver. Zum Beispiel mit einem Buch.

Die Wahl der (richtigen) Lektüre hängt von vielen Faktoren ab. Wer mit dem Auto reist, kann eine größere Auswahl einpacken, wer die Bahn nimmt, achtet schon eher darauf, das Richtige einzupacken. Wir haben in acht Leipziger Läden gefragt und Tipps bekommen für die besten Neuerscheinungen, einen Klassiker zum Wiederlesen und Taschenbücher für das leichte Gepäck. Außerdem haben die Buchhändlerinnen und -händler verraten, was sie selbst in den Urlaubskoffer stecken.

Hier finden Sie viele Lese-Tipps für jede Gelegenheit.

Ein Buch für den Sommer lässt sich schließlich bestens mit anderen Ferien-Aktivitäten kombinieren- Lesen am See... geht nicht nur an Leipzigs schönsten Seen. Unsere Leserinnen und Leser haben abgestimmt. Fast 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben daran teilgenommen und für ihren Lieblingssee gevotet. Regina Katzer hat das heiße Wochenende genutzt, um die drei beliebtesten Gewässer rund um Leipzig zu besuchen und herauszufinden, warum die so beliebt sind. Hier lesen Sie den Report.

Bild des Tages

Alisa Fessl (startete in der Flinta*-Kategorie) bei den Deutschen Skateboard-Meisterschaften 2023 auf der Anlage am Heizhaus Leipzig in Aktion. © Quelle: Christian Modla

Lesen Sie dazu: Flinta* statt Frauen: Warum es bei der Skate-DM in Leipzig eine neue Kategorie gibt

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Leipzigs schwieriges Ringen mit der Erinnerung: Freiheitsglocke, Chipperfield-Brunnen, Nikolaisäule – das Gedenken an den Herbst 1989 in Leipzig verliert sich zuweilen in Kleinteiligkeit und Streitereien. Freiheitsglocke, Chipperfield-Brunnen, Nikolaisäule – das Gedenken an den Herbst 1989 in Leipzig verliert sich zuweilen in Kleinteiligkeit und Streitereien. Warum tut sich die Stadt der Friedlichen Revolution damit so schwer ? Jetzt gibt es einen neuen Versuch. Lesen

Mehr Lebensqualität für Josi: Eine Meningitis hat das Leben von Familie Stuber in Döbeln nachhaltig verändert. Tochter Josi ist seitdem schwerbehindert. Seit fünf Jahren bekommt sie eine Doman-Therapie. Wie es der Zwölfjährigen heute geht und warum die Hoffnung ständige Begleiterin der Familie ist. Eine Meningitis hat das Leben von Familie Stuber in Döbeln nachhaltig verändert. Tochter Josi ist seitdem schwerbehindert. Seit fünf Jahren bekommt sie eine Doman-Therapie. Wie es der Zwölfjährigen heute geht und warum die Hoffnung ständige Begleiterin der Familie ist. Lesen

Wann arbeitet der Nachtbürgermeister? Im Herbst 2021 trat Nils Fischer seine Stelle als Fachbeauftragter für Nachtkultur im Leipziger Kulturamt an. Was hat er in den knapp zwei Jahren erreicht, was hat er noch vor? Ein Interview über falsche Berufsbezeichnungen, Schallimmissionsprognosen und die Generation Z. Im Herbst 2021 trat Nils Fischer seine Stelle als Fachbeauftragter für Nachtkultur im Leipziger Kulturamt an. Was hat er in den knapp zwei Jahren erreicht, was hat er noch vor? Ein Interview über falsche Berufsbezeichnungen, Schallimmissionsprognosen und die Generation Z. Lesen

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Neue Baustellen in Leipzig: Leipzigs Hauptzufahrtsstraße aus dem Süden, die Wundtstraße (Bundesstraße 2), wird am Montag für über einen Monat gekappt. Da täglich Zehntausende Autofahrer betroffen sind, dürfte es im Leipziger Süden Staus geben. Leipzigs Hauptzufahrtsstraße aus dem Süden, die Wundtstraße (Bundesstraße 2), wird am Montag für über einen Monat gekappt. Da täglich Zehntausende Autofahrer betroffen sind, dürfte es im Leipziger Süden Staus geben. Hier der Überblick über Sperrungen zu Ferienbeginn

Offizieller Trainingsauftakt bei RB Leipzig: Der Der Urlaub für die Bundesliga-Spieler von RB Leipzig ist zu Ende . Schon am Samstag absolvierte ein Teil der Mannschaft einige Leistungstests. Mit dabei waren Péter Gulácsi, Janis Blaswich, Leopold Zingerle, Timo Schlieck, Angeliño, Frederik Jäkel, Fábio Carvalho, Kevin Kampl, Fabrice Hartmann, Benjamin Šeško, Hugo Novoa und André Silva. Am Montag wird ein Teil dieser Spieler dann erstmals wieder auf dem Platz stehen.

Ich wünsche Ihnen einen erfrischenden Abend und einen guten Start in die erste Ferienwoche,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

