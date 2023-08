Sonntag in Leipzig: „Muss erst ein Kind sterben?“

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Eltern sind in den seltensten Fällen auf Situationen vorbereitet, in denen ihre Kindern tageszeitenunabhängig und schnell notärztliche Hilfe benötigen. Ein asthmatischer Anfall, eine allergische Reaktion auf einen Bienenstich, eine Blinddarmentzündung oder sogar ein häuslicher Unfall. Dann muss alles ganz schnell gehen.

In Leipzig ist die nächste Anlaufstelle (normalerweise) eine kinderärztliche Bereitschaftspraxis, wenn der eigene Kinderarzt bereits geschlossen hat. Zwei gibt es davon - eine am Klinikum St. Georg, eine privat geführte Praxis an der Thonbergklinik. Dort mussten zuletzt die Bereitschaftsdienste reduziert werden. Nicht selten fahren Eltern mit ihren Kindern aber ohnehin direkt die pädiatrische Notfallambulanz des Uniklinikums in der Liebigstraße an. Aus Sicht der Eltern ein logischer Weg - wenn ein Notfall eintritt, suchen Betroffene Hilfe dort, wo sie schnellstmöglich zu erwarten ist. Im Krankenhaus.

Der Bereitschaftsdienst wird von der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert. Wenn das UKL Fälle übernimmt, die direkt in der Notfallambulanz landen, übernimmt sie die Arbeit der Bereitschaftspraxen und hat dafür nicht das zusätzlich notwendige Personal. Dass das alles strukturelle Probleme in der Organisation von medizinischer Versorgung zwischen unterschiedlichen Institutionen sind, interessiert Eltern, die in Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder sind, natürlich nicht.

Dass die Kliniken mit Kinder-Notfallambulanzen eine Neuordnung dieser Abläufe fordern, in denen es im Ernstfall um Leben oder Tod und nicht um institutionelle Zuständigkeiten geht, leuchtet also ein. Und der Frust auf die KVS, die sich zu diesem Thema bislang stur stellt, ebenso.

Wenn ein Kind mit bedrohlichem Asthmaanfall in der Prager Straße ankommt, müssen die Eltern das Auto parken, in die Praxis gehen, das Kind vorstellen – und dann zurück ins Auto und weiter an unsere Klinik. Die Abläufe sind nicht straff, es dauert zu lang, es geht wertvolle Zeit verloren. Bislang ist nichts Schlimmes passiert. Aber muss erst ein Kind sterben? Professor Wieland Kiess, Klinikdirektor am UKL

Ein kassenärztlicher Bereitschaftsdienst an einer zentralen Klinik wäre deshalb sinnvoll, sagen Mediziner aus Sachsen. Am besten sei eine zentrale Versorgung mit kurzen Wegen und maximalen Versorgungsmöglichkeiten. Warum die Kassenärztliche Vereinigung trotzdem an der jetzigen Struktur festhalten will (und dafür ein lebensfernes Argument anführt), hat LVZ-Reporter Björn Meine recherchiert.

Bild des Tages

Deutscher Dreifach-Triumph im finnischen Lahti. Triathlet Rico Bogen vom SC DHfK Leipzig hat an diesem Sonntag in Finnland den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 22-Jährige wurde bei der Halb-Ironman-Distanz (70.3) souveräner Weltmeister. Frederic Funk und Jan Stratmann folgten ihm aufs Podium. © Quelle: Getty Images for IRONMAN

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Tipps für Klimaschutz im Alltag: Auf der Messe „Klimafair“ geben rund 30 Leipziger Initiativen Tipps, wie jedermann seinen Alltag klimafreundlicher gestalten kann. Die meisten Akteure setzen auf freiwilliges Handeln. Was Sie im Alltag durch einfache Handlungen für den Klimaschutz tun können. Auf der Messe „Klimafair“ geben rund 30 Leipziger Initiativen Tipps, wie jedermann seinen Alltag klimafreundlicher gestalten kann. Die meisten Akteure setzen auf freiwilliges Handeln. Was Sie im Alltag durch einfache Handlungen für den Klimaschutz tun können. Lesen

Leipziger Puppenspieler Wilfried Reach über „Peter und der Wolf“: In der DDR wurde Wilfried Reach von der Schauspielschule verbannt. Dennoch steht er seit über 30 Jahren im Theater der Jungen Welt auf der Bühne. „Peter und der Wolf“ spielt er ab Mittwoch in Leipzigs MuKo. In der DDR wurde Wilfried Reach von der Schauspielschule verbannt. Dennoch steht er seit über 30 Jahren im Theater der Jungen Welt auf der Bühne. „Peter und der Wolf“ spielt er ab Mittwoch in Leipzigs MuKo. Lesen

Wer soll ein Recht auf Bildungsurlaub haben? Beschäftigte in Sachsen sollen künftig pro Jahr fünf Tage bezahlten Bildungsurlaub bekommen. Dafür ist ein Volksantrag gestartet – doch der Weg bis zum Gesetz ist noch lang. Beschäftigte in Sachsen sollen künftig pro Jahr fünf Tage bezahlten Bildungsurlaub bekommen. Dafür ist ein Volksantrag gestartet – doch der Weg bis zum Gesetz ist noch lang. Lesen

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Neue Baustellen in Leipzig: Mit der neuen Woche beginnen in Leipzig wieder neue Baumaßnahmen. Mit der neuen Woche beginnen in Leipzig wieder neue Baumaßnahmen. Lesen Sie hier , wo Sie ab Montag, dem 28. August, mit Verkehrseinschränkungen rechnen müssen und was es dabei zu beachten gilt.

9 Tipps für die Woche in Leipzig: Das letzte Konzert am Bachdenkmal des Sommers 2023 bestreitet das A-capella-Trio „Muttis Kinder“ bestehend aus Claudia Graue, Marcus Melzwig und Christopher Nell, das nach einer Schaffenspause wieder zurückkehrt. Auf dem Programm stehen neu arrangierte Stücke von Keimzeit über Coolio und Sophie Hunger bis zu Peaches und Prince. Beginn um 20.30 Uhr, Eintritt frei. Das letzte Konzert am Bachdenkmal des Sommers 2023 bestreitet das A-capella-Trio „Muttis Kinder“ bestehend aus Claudia Graue, Marcus Melzwig und Christopher Nell, das nach einer Schaffenspause wieder zurückkehrt. Auf dem Programm stehen neu arrangierte Stücke von Keimzeit über Coolio und Sophie Hunger bis zu Peaches und Prince. Beginn um 20.30 Uhr, Eintritt frei. Und das ist in der neuen Woche noch los in Leipzig.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

