﻿Sonntag gleich Seetag? So kalt sind Leipzigs Gewässer noch

Leipzig. Endlich wieder die Seenlandschaft um Leipzig ausnutzen zu können, darauf fiebern viele Leipzigerinnen und Leipziger mit dem Steigen der Temperaturen jedes Jahr hin. An diesem Wochenende, das das erste richtig warme des Jahres werden soll, sehen viele wohl die Chance für einen Seetag. Aber die Wassertemperaturen machen doch vielleicht eher einen Tag am, als denn im Wasser daraus. Bei höchstens 15 Grad Wassertemperatur locken die Seen wohl nicht alle an.

Leipziger Seen: 13 bis 15 Grad im Wasser

Die besagten 15 Grad hat Robert Lange von der Tauchbasis bei seinem Tauchgang am Donnerstag im Zwenkauer See gemessen. Noch frischer sind die anderen großen Seen um Leipzig: Laut unterschiedlicher Websites sind es mit 13 Grad im „Cossi“ sogar noch zwei Grad weniger. Trotzdem trauten sich Teemo, Martin, Oscar, Tall und Frank am Freitag ins Wasser. Die fünf Freunde besuchen die International School. „Das ist noch seeeehr kalt“, fällt das Fazit nach dem ersten Sprung vom Bootsanleger am Nordstrand aus. Dennoch bissen die Jungs die Zähne zusammen und schwammen den Weg zurück zum Strand.

Ebenso kalt ist es auch im Kulkwitzer See. Wer nur mal schnell ins Wasser springen will, den stören diese niedrigen Werte vielleicht nicht. Für richtige Wasserratten gibt es aber noch eine Alternative.

Gerne vergisst man die Freibäder mal, bei den vielen Seen in Stadtnähe. Die Freibäder in Leipzig öffnen ab Samstag wieder für den Sommer ihre Türen. Freitagvormittag waren es 17 Grad in den Becken des Schreberbads. Damit ist das Wasser dort ein bisschen weniger frisch als in den Seen. Laut Katja Gläß von der Leipziger Wasserwerke-Gruppe, erwärmen sich alle Freibäder nur durch die Witterung. „Wir gehen davon aus, dass es in den kommenden sonnigeren Tagen auch mit den Temperaturen im Wasser weiter nach oben geht“, sagt Gläß. Auch wenn es also vielleicht eher ein Wassersport-Sonntag für Tapfere wird, ab jetzt steigen die Temperaturen auch im Wasser.

