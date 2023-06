Leipziger Sozialgericht führt elektronische Akte ein – und muss dafür schließen

Leipzig. Neue Fälle am Sozialgericht Leipzig werden ab dem 12. Juni nur noch digital erfasst. Alle neu eingehenden Verfahren sollen als „eAkte“ geführt werden, wie das Sozialgericht mitteilte. Um die Änderung technisch umzusetzen, sei das Gericht vom 8. bis 9. Juni geschlossen. Auch Störungen im Geschäftsbetrieb seien während des Übergangs möglich. Mit der Neuerung könnten Beteiligte eines Verfahrens zukünftig über ein Zugangsportal im Internet Einsicht in die eAkten nehmen.

Ansonsten ändere sich für die Verfahrensbeteiligten nur wenig: Privatpersonen seien weiterhin nicht zur digitalen Kommunikation verpflichtet und könnten ihr Anliegen wie bisher per Post, per Einwurf in den Gerichtsbriefkasten, per Telefax oder in der Rechtsantragsstelle des Gerichts vorbringen. Eine Kommunikation per einfacher E-Mail bleibe dagegen weiterhin unzulässig. Der bisherige digitale Weg über sichere Übermittlungswege wie der De-Mail sei weiterhin möglich.

Laut Sozialgericht ist die eAkte an anderen sächsischen Gerichten bereits als Teil einer bundesweiten Digitalisierungsstrategie eingeführt worden. Demnach sind alle deutschen Gerichte gesetzlich dazu verpflichtet, ab 2026 nur noch eAkten zu führen.

LVZ