Welcher Späti ist der Beste in Leipzig?

Leipzig. Spätverkaufsstellen werden nicht nur zum Einkaufen von Lebensmitteln und Getränken in den Abendstunden oder feiertags genutzt. Sie sind auch Teil der Leipziger Nachtkultur, beliebte Treffpunkte und Anlaufstellen in den Stadtvierteln. Viele der kleinen Geschäfte haben auch nach 22 Uhr noch geöffnet, sind nach Schließung der Supermärkte oder an Sonntagen die sprichwörtlich letzte Rettung, wenn etwas im Kühlschrank, für die Party oder in der Küche fehlt. Sie sind aus Leipzig einfach nicht wegzudenken. Eine Initiative der Leipziger Grünen will die kleinen Kiez-Treffpunkte jetzt auf eine rechtssichere Basis stellen, um die Öffnungszeiten zeitgemäß anzupassen. 

Aber welcher Spätis ist der Beliebteste in Leipzig? Das wollen wir von Ihnen wissen und suchen im neuen Teil von „Leipzig Beste“ Ihren Favoriten unter den mehr als 40 Spätverkaufsstellen in der Messestadt. Um mitzumachen, gibt es drei Möglichkeiten:

Wir suchen Leipzigs besten Späti – hier können Sie mitmachen!

Teilnahme per Umfrage: Nennen Sie uns den Späti, den Sie gerne ansteuern, wenn Ihnen am Abend Snacks oder Süßigkeiten ausgegangen sind, feiertags plötzlich der Kühlschrank leer ist oder wo Sie sich abends auf ein Bierchen mit Freunden treffen.

Teilnahme per E-Mail: Schreiben Sie uns Ihren Favoriten mit Namen, Ortsangabe und gern auch mit kurzer Begründung per E-Mail an feedback@lvz.de.

Mitmachen via Facebook und Instagram: Unsere Späti-Umfrage läuft auch in den sozialen Netzwerken auf dem Facebook- und dem Instagram-Kanal der LVZ.

Leipzigs bester Späti mit finaler Abstimmung

Aus den meistgenannten Einsendungen können Sie demnächst beim LVZ-Voting über Ihre Lieblingsspätverkaufsstelle in Leipzig abstimmen. Die beliebtesten Spätis werden anschließend auf LVZ.de vorgestellt.

Bereits gewählt haben unsere Leserinnen und Leser bei „Leipzigs Beste“ die beliebtesten Biergärten der Stadt, die schönsten Seen sowie die Cafés und Bäckereien, in denen es in Leipzig den leckersten Kuchen gibt.

