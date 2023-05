﻿Vom Rösti bis Quiche: Welche exotischen Spargel-Gerichte gibt es in Leipzig?

Die Spargelsaison ist in vollem Gange und Leipziger Restaurants locken mit Spargelkarten. Neben den klassischen Gerichten wie Cremesüppchen und Schnitzel mit Spargel gibt es auch ausgefallenere Spargel-Spezialitäten. Wir haben ein paar Tipps, wo es besonders kreative Spargel-Gerichte in Leipzig gibt.

Leipzig. Der Spargel hat gerade Hochsaison und beglückt die Leipzigerinnen und Leipziger in Weiß, Grün und Violett – bis zum Johannistag am 24. Juni. Erstmalig wurde zu Ehren des Stangengemüses am 5. Mai der Tag des deutschen Spargels ausgerufen. Als gut bürgerliches Gericht kommt Spargel ganz klassisch mit Sauce Hollandaise oder Buttersoße, Schnitzel und Petersilienkartoffeln auf den Teller.