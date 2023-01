﻿Anderes Konzept, wenig Personal: Sparkasse Leipzig schrumpft Filialnetz

Die Sparkasse Leipzig hat noch immer das größte Filialnetz in der Messestadt – doch es wird löchriger. Zu Jahresbeginn wurden einige Standorte geschlossen oder zu SB-Filialen zurückgestuft. Auch andere Kreditinstitute drehen an der Effizienzschraube.

Nichts geht mehr: Die Sparkassen-Filiale in der Gohliser Straße ist seit Jahresbeginn geschlossen. Ihre Kunden sollen sich jetzt an das Sparkassen-Finanz-Center in de Gohlis-Arkaden wenden.

Leipzig. Sparkassen-Kunden haben einige Anlaufstellen weniger: Mit Jahresbeginn hat das Kreditinstitut in Leipzig sechs Standorte geschlossen und zwei zu Selbstbedienungs-Filialen (SB-Filialen) herabgestuft. Auch in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen ist seit Jahresbeginn jeweils ein Standort von der Schrumpfkur betroffen. Die Sparkasse begründet die Einschnitte mit Personalmangel und Änderungen im Kundenverhalten.

Im Hauptquartier in Löhrs Carré wird betont, dass das kommunale Kreditinstitut trotz der erneuten Schließungen noch immer über ein großes Netz von Dependancen verfügt. „Wir sind aktuell mit 22 Finanzcentern, 43 Beratungscentern und 44 SB-Standorten in Leipzig und den beiden Landkreisen präsent“, zählt Sprecherin Meike Eisold auf. Hinzu kämen aktuell 54 Haltepunkte der fahrbaren Filiale im Geschäftsgebiet. „Wir bieten damit auch weiterhin das mit Abstand größte Netz aller Kreditinstitute in der Stadt Leipzig und in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.“

Einschnitte auch in den Nachbarkreisen

Geschlossen wurden mit Jahresbeginn die Standorte Gohliser Straße, Knauthain, Paunsdorf, Möckern, Kantstraße und Thekla. Nur noch SB-Möglichkeiten bieten die ehemaligen Filialen Jahnallee und Mölkau. In Nordsachsen wurde der Standort Doberschütz geschlossen – Kunden sollen jetzt ins Beratungs-Center Mockrehna ausweichen. Zu einem SB-Standort geschrumpft wurde im Landkreis Leipzig die Filiale in Kohren-Sahlis – dort sollen die Kunden jetzt ins Beratungscenter Frohburg ausweichen.

Begründet werden die Einschnitte mit einem neuen Standortkonzept, das sicherstellen soll, dass auch weiterhin in der „erforderlichen Personalstärke Service und Beratung in der Fläche angeboten werden können“. Außerdem heißt es, klassische Serviceleistungen würden zunehmend online genutzt, wodurch der Beratungsbedarf sinke. Außerdem habe die Sparkasse „mit deutlichem Personalmangel zu kämpfen“.

Veränderungen gab es auch beim Video-Service. Über Video-Kabinen können Kundinnen und Kunden über einen Bildschirm in Kontakt mit den Serviceberaterinnen und -beratern der Sparkasse treten, ein persönliches Gespräch führen, Aufträge erteilen oder ändern und Unterschriften leisten.

Video-Service „bedarfsgerecht umgezogen“

Einige dieser Video-Kabinen seien „bedarfsgerecht umgezogen“, heißt es seitens der Sparkasse. Aktuell stehen die fünf Video-Sprechstellen im Finanzcenter Schillerstraße, im Finanzcenter Allee-Center, im Beratungscenter Ratzelbogen, im Beratungscenter Markkleeberg und im Finanzcenter Delitzscher Markt.

Auch bei anderen Banken gibt es Filialschließungen. So hat die Postbank im vergangenen Jahr in Leipzig eine Filiale geschlossen und will dies auch in diesem Jahr wieder tun. „Nur durch eine stetige Anpassung unseres Filialnetzes können wir langfristig unsere Rentabilität als Unternehmen sicherstellen“, erläutert Sprecher Hartmut Schlegel. „Nach derzeitiger Planung werden wir in Leipzig 2023 eine Filiale schließen. Details dazu stehen noch nicht fest.“ In der Messestadt hat die Postbank derzeit sechs Filialen. Hinzu kommen zahlreiche Partnerfilialen der Deutschen Post AG, die ein Basisangebot an Leistungen der Postbank anbieten.

Wie bereits berichtet, hat auch die Commerzbank die Zahl ihrer Filialen bundesweit in den vergangenen zwei Jahren von 790 auf 450 reduziert. Davon war in Leipzig ein Standort betroffen. In der Region wurden die Filialen in Borna, Torgau und Oschatz geschlossen. Für weitere 50 Standorte soll bundesweit bis Ende 2023 das Aus kommen, darunter einer in Leipzig. "Aktuell haben wir im Leipziger Stadtgebiet vier Filialen sowie je eine in Döbeln, Delitzsch und Eilenburg", sagt Sprecherin Sabine Ostowicki. Auch hier sei der Grund ein verändertes Kundenverhalten. "Bereits heute finden mehr als 80 Prozent der Kundenkontakte über die digitalen Kanäle statt." Und das neue Beratungscenter würden Kunden auch abends und am Wochenende nutzen.

Deutsche Bank hält Filialnetz stabil

Keine Veränderungen gibt es hingegen bei den Filialen der Deutschen Bank. Sie ist mit der Filiale am Martin-Luther-Ring, einer in Gohlis und einer in Schönefeld präsent. Zudem gibt es im Umland Filialen in Borna und Wurzen sowie die Finanzagenturen der Deutschen Bank in Markranstädt, Grimma, Schkeuditz, Marktkleeberg, Torgau und Altenburg. „An den genannten Standorten planen wir keine Veränderungen“, betont Sprecher Christian Hotz.