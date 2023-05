﻿SPD feiert 160. Geburtstag in Leipzig – und denkt schon an 2024

ADAV-Gründung im „Pantheon“

Vor 160 Jahren schlug in Leipzig die Geburtsstunde der SPD. Die älteste deutsche Partei hat eine stolze Historie in der Stadt. Gefeiert wird der Geburtstag mit einer Festwoche. Für die Leipziger Ortsgruppe ist es gleichsam der Start in ein spannendes Wahljahr. Kann die Tradition dabei helfen?

