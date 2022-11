﻿SPD-Stadtrat Heiko Bär tritt überraschend aus seiner Partei aus

27 Jahre war der Grünauer Stadtrat Heiko Bär laut eigener Angaben Mitglied der Sozialdemokraten. Nun ist er aus seiner Partei ausgetreten und kritisiert die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in einem offenen Brief scharf.

Leipzig. Der langjährige Leipziger SPD-Stadtrat Heiko Bär ist aus seiner Partei ausgetreten. Wie der 44-Jährige in einem offenen Brief erklärte, wolle er dennoch auch weiterhin als Parteiloser ein Mitglied der sozialdemokratischen Stadtratsfraktion bleiben und sich auch in der Basis im Stadtteil Grünau noch politisch einbringen. Ob dies auch möglich und erwünscht ist, war am Dienstag noch offen. Die Fraktion selbst hat bisher noch nicht über seinen Verbleib entschieden.