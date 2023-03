Spektakuläre Verfolgungsjagd: Lkw-Fahrer flieht unter Drogeneinfluss vor der Polizei

Eine lange Verfolgungsjagd lieferte sich in der Nacht zu Donnerstag der Fahrer eines 40-Tonners mit der Polizei. Der Lkw-Fahrer verursachte auf seiner Flucht zwischen Leipzig und Dresden mehrere Unfälle. Dabei wurde eine Polizistin verletzt.

Verfolgungsjagd unter Drogeneinfluss: Ein Lkw-Fahrer floh in der Nacht zu Donnerstag vor der Polizei. Bei Dresden endete seine Flucht im Straßengraben.

Leipzig. Außergewöhnlicher Einsatz für die Leipziger Autobahnpolizei: In der Nacht zu Donnerstag waren zahlreiche Einsatzkräfte damit beschäftigt, einen LKW-Fahrer auf der Autobahn 38 zu verfolgen. Der 32-Jährige lieferte sich unter Drogeneinfluss eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei und baute mehrere Unfälle.

Zunächst war der Fahrer mit seinem 40-Tonner auf der A 38 unterwegs. Ein anderer Autofahrer informierte um 1.55 Uhr die Polizei, weil der Lkw in Höhe der Anschlussstelle Leipzig-Südost die Leitplanke streifte. Die Einsatzkräfte versuchten kurz darauf den Lkw in Höhe der Abfahrt zur Autobahn 14 zu stoppen. Der 32-jährige Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr auf den Streifenwagen auf. Bei dem Auffahrunfall wurde eine 49-jährige Beamtin verletzt. Sie sei vorerst nicht weiter dienstfähig, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Der Lkw-Fahrer setzte unterdessen seine Fahrt auf der A 14 in Richtung Dresden fort. Die Autobahnpolizei nahm erneut die Verfolgung auf und fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht hinter dem Lkw, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen und auf Abstand zu halten. Der 32-Jährige sei teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, habe alle Fahrstreifen benutzt und kollidierte immer wieder mit den Schutzplanken, so die Polizei. Die Einsatzkräfte begleiteten die Fahrt. Um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden, wurden die Zufahrten zu den Autobahnen 4 und 17 teilweise gesperrt.

Drogentest reagiert positiv auf Kokain und Amphetamine

Der 40-Tonner kam im weiter Verlauf von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben, verlor Fahrzeug- und Reifenteile und fuhr trotzdem weiter. Die Fahrt endete schließlich gegen 3.20 Uhr, als der 32-Jährige auf der Autobahn 17 in Fahrtrichtung Prag in den Straßengraben fuhr. Die Autobahn musste für etwa eine halbe Stunde für die Bergung und Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Gesamthöhe der entstandenen Sachschäden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.

Weil der Lkw-Fahrer einen stark verwirrten Eindruck machte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ein dort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine und Kokain. Der 32-Jährige muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Er wurde vorläufig festgenommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Haftrichtervorführung werde gegenwärtig geprüft, so die Polizei.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder durch die Fahrweise des Lkw-Fahrers beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich beim Autobahnrevier, Schongauerstrasse 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255-2910 zu melden.