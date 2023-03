﻿Sperrkreis um Leipziger Stadion wird vergrößert – Brücke soll „rasch“ gebaut werden

Leipzig. Das Thema ließ hitzige Wortgefechte erwarten. Bei der 19. Fan-Videokonferenz von RB Leipzig ging es diesmal um die Verkehrssituation rings um die Leipziger Fußball-Arena. Jeder dritte Besucher beurteile die An- und Abreise-Bedingungen als schlecht, eröffnete Stadionsprecher Tim Thoelke eine Gesprächsrunde mit Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) sowie LVB-Chef Ulf Middelberg. „Nach den Spielen müssen Fans oft 30 bis 40 Minuten warten, um eine Bahn zu bekommen“, erzählte Thoelke. In einem Chat zur Veranstaltung hätten Fans die Situation unter anderem mit Worten wie „Katastrophe“, „peinlich“, „abartig“ beschrieben.

„Das kann uns natürlich nicht kaltlassen“, sagte Vereinsvorstand Ulrich Wolter. Der Bundesligist pflege seit Langem einen intensiven Austausch mit der Kommune, aber mitunter dauerten Fortschritte sehr lange. Zum Beispiel sei auf dem Papier vereinbart, dass im Zuge des Stadionausbaus 1200 Auto-Stellplätze am Cottaweg entstehen. „Aber dort wird gerade wieder die Kleinmesse vorbereitet. Das heißt: Zu den Spielen im April und Mai steht uns da nichts zur Verfügung.“ Wolter zählte viele andere Problemstellen auf. Doch RB wolle nicht nur meckern, sondern Lösungen anschieben. Deshalb habe die AG Stadionumfeld des Fan-Verbands ein umfangreiches Verkehrskonzept mit dem Titel „#staufrei“ entwickelt.

Situation der Kleinmesse bleibt ungeklärt

Der wiederholt gestellten Frage nach der Kleinmesse wich Dienberg konsequent aus. Offenbar gilt dort weiter die Haltung der Stadt: Dieses Thema wird irgendwann später geklärt. Dennoch erwarb sich der Bürgermeister schnell Sympathien beim Publikum – auch weil er sich als häufiger Gast in der Red-Bull-Arena vorstellte. Zudem hatte Dienberg Neuigkeiten zu vier Punkten im Gepäck.

Der Sperrkreis für Autos im westlichen Waldstraßenviertel soll ab der Europameisterschaft 2024 deutlich erweitert werden, dann auch die Jahnallee und Marschnerstraße umfassen. © Quelle: Christian Limmer

1.) Der Sperrkreis im westlichen Waldstraßenviertel soll zur Fußball-Europameisterschaft 2024 deutlich erweitert werden. Dann seien vor den Spielen auch die „Jahnallee bis zur Pfaffendorfer Straße“ und die „Marschnerstraße bis zur Käthe-Kollwitz-Straße“ für Autos tabu, so Dienberg. Er hoffe, dass daraus im Anschluss dauerhafte Lösungen werden. Ob der größere Sperrkreis auch die anliegenden Wohnviertel betrifft, blieb offen.

2.) Im April 2023 wolle das Baudezernat den Rahmenplan-Entwurf zur Neugestaltung des Stadion-Umfeldes veröffentlichen. Die Rathaus-Spitze habe das Papier (ein erster Zwischenstand wurde im Juli 2021 bekannt) soeben genehmigt. Demnach solle unter anderem die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer über das Elsterbecken nun „rasch“ kommen, erklärte Dienberg. Auf Nachfrage, wie viele Jahre bis zur Fertigstellung das Wort „rasch“ bedeutet, wollte er sich nicht festlegen. „Wir sind hier im europäischen Vogelschutzgebiet. Da müssen zunächst einige Dinge geklärt werden.“ Wolter meinte dazu, er habe schon vor der WM 2006 auf die Brücke gehofft. „Jetzt hoffe ich, ich erlebe es noch.“ Die Brücke wäre ein riesiger Fortschritt für alle Bürgerinnen und Bürger sowie besonders für RB, weil sie das Vereinszentrum am Cottaweg direkt mit dem Stadion verbinden könnte, so Wolter.

Parkpalette soll neben der Arena entstehen

3) Laut Dienberg sieht der Rahmenplan den Bau einer „Parkpalette“ auf dem Parkplatz neben der Quarterback-Arena vor. Früher war dabei von 1000 bis 1800 Stellplätzen für Autos und Fahrrädern die Rede. „Das sind keine zusätzlichen Stellflächen, sondern welche, die bauordnungsrechtlich für das Stadion vorgeschrieben sind und bisher andernorts geplant waren“, sagte er. Wolter sprach indes stets von einem „Parkhaus“ und „zusätzlichen Stellflächen“. Dies „bringt uns wirklich weiter“.

4.) Einig waren sich alle, dass die Lösung der Verkehrsprobleme nicht in mehr Autos am Stadion liegen könne. Im Gegenteil behinderten gerade die Autos eine zügige An- und Abfahrt der Straßenbahnen. Gerätselt wurde, warum die fünf Park&Ride-Plätze am Stadtrand selbst bei ausverkauften Spielen wie gegen Bayern oder Stuttgart nur zu 18 sowie elf Prozent belegt waren. Dienberg kündigte weitere LED-Hinweistafeln an, die im Sommer 2023 installiert werden. Er plädierte für einen zusätzlichen P+R-Platz auf der agra. Wolter regte verstärkte Hinweise auf innerstädtische Parkhäuser an – so sei das am Zoo abends immer leer. Mehrere Fans sagten, das Hauptproblem bei P+R sei, dass die Nutzer dann auf allen Straßenbahn-Strecken umsteigen müssen. Das schrecke vor allem bei der Heimfahrt ab.

LVB-Chef Middelberg outete sich als langjähriger Inhaber einer RB-Dauerkarte. Genau wie Dienberg lobte er die Fan-Initiative zum Verkehrskonzept sehr – und lud deren Macher zu einem Workshop mit LVB-Experten ein. Die jüngst neu angeschafften Straßenbahnen hätten 20 Prozent mehr Passagier-Kapazität, sagte Middelberg. Spürbar werde das ab Freigabe der neuen Wendeschleife an der Feuerbachstraße am 8. Juli 2023. Jedoch dauere die Fertigstellung der Waldstraße am Mückenschlösschen noch ein ganzes Jahr. Beide versprachen bei vielen Vorschlägen, sie mitzunehmen und prüfen zu lassen. Am Ende bekamen sie auch dafür viel Beifall.