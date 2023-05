﻿Klettern, kraxeln, toben: Diese drei Leipziger Spielplätze sind wieder wie neu

Leipzig. Die drei Leipziger Spielplätze „Sandgrube Portitz“ in Plaußig-Portitz, „Am Rehbacher Anger“ in Knautkleeberg-Knauthain und „Goetheplatz“ in Böhlitz-Ehrenberg können sich nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wieder sehen lassen – und sind zum Toben freigegeben.

Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilte, sind in der Portitzer Sandgrube mit Beginn der Arbeiten im Dezember 2022 für rund 71.000 Euro neue Spielmöglichkeiten geschaffen worden. Neben der Kletterkombination mit zwei Türmen laden eine Kraxelwand, ein Kriechtunnel, eine Rutsche sowie Kletterstange und Kletternetz zum Spielen ein. Hinzu kommen eine barrierefrei nutzbare Nestschaukel, eine kleine Wippe, ein kleines Karussell und eine Spielfigur.

Der Spielplatz „Sandgrube“ in Plaußig-Portitz – ein Kleinod im Grünen. © Quelle: André Kempner

Der Siedlerverein Moränensiedlung Portitz hatte sich engagiert für die Erweiterung des Spielplatzes eingesetzt. Bei einer Veranstaltung im August vorigen Jahres war der Entwurf für den Platz öffentlich vorgestellt worden. „Hinweise und Anregungen der Teilnehmer flossen in die Umsetzung ein“, so die Stadt.

Am Rehbacher Anger ist seit Oktober 2022 unweit der Kirche des Ortes eine Spiellandschaft für rund 80.000 Euro entstanden. Verschlissene Spielgeräte, die nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprachen, wurden abgebaut und erneuert. Eine breite Rutsche, ein Sandspielbereich, Klettersteine und Balancierhölzer prägen das Areal nun. Ein Drehkletterbaum, ein Klettersechseck und eine Hängematte sind barrierefrei nutzbar. Vier neu gepflanzte Bäume sorgen für Schatten. Sträucher und Einsaaten mit Wildblumen ermöglichen Naturbeobachtungen. Für mehr Aufenthaltsqualität sorgten zudem eine Sitzbank, eine Picknickbank und ein Sitzstamm, hieß es seitens der Kommune. Im Frühjahr 2021 hätten Bürgerinnen und Bürger die vor Ort ausgehängten Gestaltungsvarianten bewerten und ihre Ideen zur Neugestaltung einbringen können.

Der Spielplatz am Rehbacher Anger © Quelle: André Kempner

Seit Januar 2023 war auch der Spielplatz „Goetheplatz“ in Böhlitz-Ehrenberg aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt. Jetzt erstrahlt er mit Spielburg, Kletterkombination mit Rutsche, Doppelschaukel, Nestschaukel, Streicheltier und Sandtisch in neuem Glanz. „Für die Spielburg wurden gut erhaltene Teile der alten Anlage aufgearbeitet und wiederverwendet“, teilte das Rathaus mit. Außerdem sei ein neuer Fallschutzbelag eingebaut worden.

Ein Großteil der Angebote ist nun barrierefrei nutzbar. Die Kosten beliefen sich auf etwa 85.000 Euro. Das Projekt war im Vorfeld bei der Sitzung des Ortschaftsrates Böhlitz-Ehrenberg im Oktober 2022 vorgestellt worden.