Spinnerei 2.0 und Tier-Nachwuchs - der Samstag in Leipzig

die Messlatte liegt hoch: Das, was sich momentan auf dem Gelände der Pittlerwerke abspielt, erinnert an die Anfänge der Plagwitzer Baumwollspinnerei. 36.000 Quadratmeter Nutzfläche haben die Hallen auf dem Areal im Stadtteil Wahren insgesamt – mit stehengebliebenen Uhren, verwitterten Schildern, die „Unbefugten“ den Zutritt verwehren, und einer verzweigten Keller-Unterwelt. Eine morbide Kulisse, in der für Folgen von Soko Leipzig, der Polit-Krimiserie Zerv und einer True-Crime-Serie über Lutz Reinstrom, den Säurefassmörder von Hamburg, gedreht wurde.

Mittendrin ist das „Wuest“: Name eines Cafés und Veranstaltungsorts, gewissermaßen das Herzstück einer Transformation, die 2017 begann. Damals übernahm der in München, Leipzig und Berlin ansässige Projektentwickler Montis Real Estate das Gelände. Das Ziel? Wiederbelebung mit Kultur, Kreativunternehmen, Ansiedlung kleiner innovativer Einheiten.

Zur Zwischenmiete in einem Atelier in der ehemaligen Trafostation der Pittlerwerke: der Künstler Dominic Kießling. Er arbeitet mit aufblasbaren Objekten. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Einige Künstlerinnen und Künstler hat es schon auf das Gelände gezogen. „Wir waren von den Pittlerwerken begeistert, da es ein Ort ist, der noch so unperfekt ist, wie ein leeres Blatt Papier, das noch beschrieben werden muss“, sagt Roman Walczyna, der die Galerie Analog Art Photography zusammen mit dem Gründer Thomas Hankel betreibt.

Jürgen Kleindienst hat sich für die LVZ angeschaut, womit genau das Blatt beschrieben wird. Potenzial gibt es bei den Pittlerwerken jede Menge. Und was aus dem Spinnereigelände geworden ist, ist längst Stadtgeschichte: ein weltbekannter Hotspot für Künstler und Kreative.

Nachwuchs im Zoo Leipzig: Mutter Rani und Jungtier Bao Ngoc begutachten den Neuankömmling im Zoo Leipzig. Laut der Tierpfleger handelt es sich vermutlich um eine große Tochter. Die Geburt sei ohne Komplikationen verlaufen. © Quelle: Zoo Leipzig

Was wurde aus den Beudener Preppern? Enthüllungen über eine offenbar rechtsextreme Prepper-Gruppe aus dem Leipziger Umland sorgten 2020 für Schlagzeilen. Enthüllungen über eine offenbar rechtsextreme Prepper-Gruppe aus dem Leipziger Umland sorgten 2020 für Schlagzeilen. Bastian Fischer hat zu den Ermittlungen recherchiert - und wie der Fall das Leben in Beuden veränderte.

AfD in der Lokalpolitik : Was ist, wenn es im Rathaus plötzlich um den Krieg geht? Aktuell diskutiert auch Sachsen den Umgang mit der AfD auf lokaler Ebene. Bürgermeister und Gemeinderäte betonen, es gehe bei ihnen um Sachfragen - nicht um Parteipolitik. Doch machen sie es sich damit nicht zu einfach? : Was ist, wenn es im Rathaus plötzlich um den Krieg geht? Aktuell diskutiert auch Sachsen den Umgang mit der AfD auf lokaler Ebene. Bürgermeister und Gemeinderäte betonen, es gehe bei ihnen um Sachfragen - nicht um Parteipolitik. Doch machen sie es sich damit nicht zu einfach? Antonie Rietzschel hat sich die Lage genauer angesehen.

Wann geht es in der Distillery weiter? Die Musik ist aus in Ostdeutschlands ältestem Techno-Club. Nun werden die legendären Räume abgerissen - und ein ungefähres Datum für die Wiedereröffnung an anderer Stelle steht bereits. Die Musik ist aus in Ostdeutschlands ältestem Techno-Club. Nun werden die legendären Räume abgerissen - und ein ungefähres Datum für die Wiedereröffnung an anderer Stelle steht bereits. Josa Mania-Schlegel hat sich umgesehen.

Fußball-WM : Um 11.30 Uhr müssen die Fußballerinnen des deutschen Teams im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien ran.

Bach in Leipzig : 1723 siedelte Bach von Köthen nach Leipzig. Aus diesem Anlass widmet sich das Bach-Archiv dem früheren Thomaskantor. Am Sonntag spielt deswegen das Bach by Bike Ensemble im Innenhof des Bach-Museums ein Konzert. Los geht es 15 Uhr.

Flohmarkt: Auch am Sonntag kann auf dem Agra-Gelände im Leipziger Süden getrödelt werden.

