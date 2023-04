Spontandemo vor Leipziger Polizeirevier nach Festnahme in Connewitz

Am Mittwochabend haben vor dem Polizeirevier in der Dimitroffstraße (Zentrum-Süd) etwa 40 Personen gegen die Festnahme eines 28-Jährigen demonstriert. Der Mann war zuvor im Stadtteil Connewitz verhaftet worden.

Leipzig. Nach einer Festnahme im Leipziger Stadtteil Connewitz kam es Mittwochabend zu einer spontanen Demonstration vor dem Polizeirevier im Zentrum-Süd. Etwa 40 Personen versammelten sich gegen 21.50 Uhr, um ihren Protest gegen die Festnahme kund zu tun, teilte eine Behördensprecherin mit.

Zuvor hatten Polizeibeamte gegen 21.20 Uhr einen 28-Jährigen in einer Wohnung in der Bornaischen Straße, Ecke Stockartstraße festgenommen. Nach Angaben der Polizei kamen etwa 20 Personen bereits an den Ort der Festnahme und beobachteten den Einsatz. Einer 17-Jährigen gelang es, in den Hausflur zu kommen, wo sie Wände beschmierte und sich anschließend gegen die Einsatzkräfte zur Wehr setzte, hieß es.

Beschuldigter bezahlt Geldstrafe und wird frei gelassen

Anschließend wurden sowohl die 17-Jährige als auch der 28-Jährige von den Beamten auf das Polizeirevier im Leipziger Zentrum gebracht. Vor dem Gebäude in der Dimitroffstraße versammelten sich dann erneut Personen zu einer Demonstration. Die Polizei spricht von bis zu 40 Protestierenden.

Der Protest blieb nach Angaben der Polizei friedlich und löste sich um 23.18 Uhr auf. Der 28-Jährige wurde frei gelassen, nachdem er eine geforderte Geldsumme bezahlt hatte. Die 17-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ebenfalls wieder nach Hause gehen.