Öffentliche Sportanlage für Leipzig-Gohlis eröffnet

Leipzig. In der Sasstraße in Leipzig Gohlis ist am Donnerstag eine neue öffentliche Fitnessanlage eröffnet worden. Die Fitnessanlage ist Teil des Sportplatzes an der Sasstraße, wo bereits bis 2020 der Fußball- und Basketballplatz modernisiert wurde. Wie die Stadt bekannt gibt, hat der Neubau der Anlage 130.000 Euro gekostet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sportbürgermeister: „Freiluft-Sportanlagen waren ganz besonders während der Pandemie wichtig“

Bei der Anlage handelt es sich um eine Fitness- und Calisthenics-Anlage. Bei Calisthenics-Übungen wird mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet. Somit können unterschiedliche Menschen die Anlage nach ihren jeweiligen Bedürfnissen nutzen. Zum Sportplatz an der Sasstraße gehört neben der neuen Anlage, dem Fußball- und Basketballplatz auch ein Leichtathletikbereich mit Rennbahnen und Sandgrube.

Hinter Sportbürgermeister Heiko Rosenthal wird bei der Eröffnung die neue Fitnessanlage gleich ausprobiert. © Quelle: Stadt Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Eröffnung der Anlage war Sportbürgermeister Heiko Rosenthal vor Ort. Die Wichtigkeit der öffentlichen Freiluft-Sportanlagen habe sich besonders während der Pandemie gezeigt, wie Rosenthal erklärt: „Unbewusst hatte Leipzig vielen Sportlerinnen und Sportlern mit den Fitnessanlagen die massiven Corona-Schutzeinschränkungen für Gebäudenutzungen abgemildert.“

Die neue Fitnessanlage in Gohlis ist Teil des Sportprogramms 2024 der Stadt. In Leipzig gibt es neun weitere öffentliche Sportanlagen in der Stadt verteilt. Zum Beispiel im Park am Wasserschloss in Leutzsch. Dabei werde darauf geachtet, dass die Geräte zum Sporttreiben verteilungsgerecht innerhalb der Quartiere und im Grünen angesiedelt seien, so die Stadt.

LVZ