Leipziger Sportscheck-Filiale zieht in die Hainstraße

Leipzig. Nachdem vor etwa zwei Wochen überraschend bekannt wurde, dass die Leipziger Sportscheck-Filiale in der Grimmaischen Straße 8 nach 25 Jahren schließen soll, gibt es nun neue Informationen: Das Sportgeschäft zieht an einen anderen Standort in der Leipziger Innenstadt um. Wie der Fachhändler am Dienstag mitteilte, soll die neue Filiale ab 2024 in der Hainstraße eröffnen – also nicht weit entfernt vom jetzigen Geschäft.

Zu dem Wechsel kommt es, weil der Mietvertrag des Stores in der Grimmaischen Straße zum Jahr 2024 gekündigt wurde, hieß es. Stattdessen soll dort Anfang des kommenden Jahres die Mode-Kette Zara einen Laden eröffnen, hatte eine Recherche der LVZ ergeben. Ein Geschäft von Zara ist bisher im Messehaus am Markt verortet, soll demnach aber nun auf die größere Verkaufsfläche wechseln.

Leipziger Sportscheck-Filiale verkleinert sich

Mit dem neuen Standort in der Hainstraße wird sich Sportscheck wiederum etwas verkleinern: Rund 2100 Quadratmeter auf zwei Etagen ersetzen dann die bisherigen 3000 Quadratmeter auf drei Stockwerken. Unklar bleibt zunächst, ob der 13 Meter hohe Kletterfelsen, der das Herzstück des Stores in der Grimmaischen Straße darstellt, den Umzug überstehen wird. Auch zum genauen Zeitpunkt des Wechsels äußerte sich das Unternehmen bisher nicht.

