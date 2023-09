Leipzig-Mitte: Eingeschränkter Verkehr wegen SportScheck-Lauf

Leipzig. Für den SportScheck-Run müssen am Sonntag, den 10. September, ab 7 Uhr Verkehrsteilnehmer Einschränkungen in Kauf nehmen. Dann werden die Absperrgitter für die Laufstrecke in der Innenstadt aufgestellt: erst im Innenstadtkern, dann ab 9 Uhr um den Innenstadtring.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen 10 und 12 Uhr fallen die Startschüsse für die unterschiedlichen Altersgruppen. Um 10 Uhr geht es los mit den Jüngsten, den „Bambini“, um 10.30 Uhr starten die Kinder und um 11 Uhr beginnt der 5-Kilometer-Lauf. Schließlich, mittags um 12 Uhr, starten die Sportlerinnen und Sportler für den Hauptlauf. Dafür wird eine Strecke von 10 Kilometern rund um das Zentrum für den Fahrverkehr gesperrt.

Start und Ziel des Rennens ist der Leipziger Marktplatz. Grob befinden sich die Eckpunkte des Laufes zwischen Brühl, dem Augustusplatz, dem Martin-Luther-Ring, dem Thomaskirchhof und dem Goerdelerring. Die genaue Route ist der beigefügten Karte zu entnehmen.

Sobald der letzte Läufer/ die letzte Läuferin das Ziel passiert hat, wird die Sperrung wieder aufgehoben. Das wird voraussichtlich gegen 15.30 Uhr der Fall sein. Während der Veranstaltung wird es für Fahrzeuge nicht möglich sein, die Strecke zu queren – es ist aber möglich, den abgesperrten Bereich über eine ausgeschilderte Umleitung zu umfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzig-Zentrum: Route und Absperrung

Zuschauerinnen und Zuschauer können den Lauf mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen oder die umliegenden öffentlichen Auto-Stellplätze und Parkhäuser nutzen. Die Tiefgarage Augustusplatz ist über die Zufahrt Georgiring und Augustusplatz Mittelfahrbahn erreichbar. Die City-Buslinie 89 fährt zwischen 6 und 14 Uhr nur zwischen Connewitzer Kreuz und Westplatz.

LVZ