Sprengung in Connewitz

Hunderte Menschen haben sich die Sprengung des Stadtwerke-Schornsteins am 10.9.2023 in Leipzig angesehen.

Hunderte Leipzigerinnen und Leipziger schauten sich am Sonntag die Sprengung des Schornsteins in Connewitz an. Am Rande des Sperrkreises frühstückten sie entspannt und sonnten sich. Bis die Brücke am Panometer wackelte.

