﻿Sprengung legt S-Bahnhof Leipzig-Leutzsch lahm

Auf dem S-Bahnhof in Leipzig-Leutzsch konnten am Freitagmorgen vier Stunden lang keine Züge halten. Unbekannte hatten auf dem Bahnsteig einen Fahrkartenautomaten gesprengt.

Die Bundespolizei war um 3.56 Uhr informiert worden, dass Unbekannte auf dem Bahnsteig einen Fahrkartenautomaten gesprengt hatten. Wie in solchen Fällen üblich rückten Entschärfer der Bundespolizei an. Sie sollten sicherstellen, dass sich kein weiterer Sprengsatz in dem Automaten befand, der eventuell auch noch explodieren konnte.

Währen die Spezialisten arbeiteten und Kriminalisten auf dem Bahnsteig Spuren sicherten, konnte kein Zug im S-Bahnhof halten. Erst gegen 8 Uhr gaben die Entschärfer Entwarnung und der Zugverkehr konnte wieder aufgenommen werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verdacht der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.