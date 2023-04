﻿Salvi muss raus, Alfons darf bleiben: Über das Eigenleben von Büchern

Leipzig. Die Älteren werden sich erinnern: Juli 1973. Ein kalter, regnerischer Sommer, kürzlich ist Michael Endes Roman „Momo“ erschienen, und der Pionier Carsten B. bekommt ein Buch geschenkt. „In Anerkennung für ‚Gutes Lernen in der Schule‘“, so die handgeschriebene Widmung auf dem ersten Blatt. Das „gute Lernen in der Schule“ hat jemand in Anführungszeichen gesetzt, als seien er oder sie sich nicht ganz sicher. Das Geschenk ist ein Jugendbuch, „Salvi Fünf oder der zerrissene Faden“, geschrieben von Willi Meinck. Die Geschichte eines Straßenjungen aus Italien, der von einem „Land der glücklichen Kinder“ hört, logisch: die DDR. Nach der Wende wurde das Buch nicht mehr aufgelegt, aber das Exemplar von Carsten B. hat es ins Jahr 2023 geschafft: in den Bücherschrank der Leipziger Volksbank, Filiale Schillerstraße. Wie ist es dort hingekommen? Und erinnert sich Carsten B. noch?

Jedes Jahr erscheinen allein in Deutschland zehntausende neue Bücher, zuletzt fast 64­000. Auf der Leipziger Buchmesse werden ab Ende nächster Woche rund 100 000 Produkte vorgestellt. Wer neue Bücher kaufen will, braucht Platz im Regal. Aber deswegen die alten wegschmeißen? Vielen fällt das schwer, auch in der mutmaßlichen Wegwerfgesellschaft, auch in Zeiten von E-Book-Readern. Deswegen landen aussortierte Bücher auf Flohmärkten, im Antiquariat, an öffentlichen Plätzen, in Bücherschränken, kurz: unter uns. Aber was passiert dann mit ihnen?

Zurück an den Bücherschrank in der Volksbank Leipzig - ein Ort wie gewürfelt, denn es gibt mehrere dieser Art in der Stadt. Wer sie sich genauer anguckt, bekommt eine traurige Ahnung: Gut möglich, dass mit manchen Büchern, die wegen Wegwerfhemmung hier landen, Folgendes passiert: nichts weiter. Wer braucht eine „Aktienanalyse“ von 2003? Oder ein „Kleines politisches Wörterbuch“, das für seine behauptete Kleinheit recht schwer ist und auf dem Einband mit Erhellung zu Begriffen wie „Arbeiterklasse“ und „sozialistische Wirtschaftsführung“ wirbt?

Manchmal Endstation? Bücherschrank in einer Filiale der Leipziger Volksbank © Quelle: Eyad Abou Kasem

Keine allzu gewagte Mutmaßung also, dass für manche Bücher hier womöglich Endstation ist. Deswegen, bevor es darum gehen wird, wohin aussortierte Bücher gehen, die umgekehrte Frage: Wo kommen sie her? Bei einem großen Teil der Bücherschrank-Bücher ist die Antwort ganz leicht. Sie sind so alt, dass zum Zeitpunkt ihres Erscheinens Widmungen üblich waren oder sogar ein Exlibris. Die Jüngeren werden sich vielleicht nicht erinnern: Das sind Buchbesitzzeichen, als Stempel oder eingeklebter Zettel, mit dem man Bücher markiert und sich als deren Besitzerin oder Besitzer bekennt. Ein Ausdruck von Besitzfreude, der jenseits von Bibliotheken inzwischen aus der Mode gekommen ist. So wird es möglich, in der Volksbank-Filiale zum Beispiel über die Frage tagzuträumen, wie es wohl ein Buch aus dem Bestand der – laut Exlibris – „Deutschen evangelischen Hochschule Kairo“ hierher geschafft hat.

„Bücher begleiten mein Leben, die werf’ ich nicht weg“

Zum Weg der Bücherschrank-Bücher ein paar Anrufe bei den ehemaligen Eignern. Den Frauenverein in der Thüringer Stadt Kahla, aus dessen Besitz gleich zwei Ausgaben des Werkes „Die Männer schlagen zurück“ von 1993 stammen, damals 42 DM, gibt es nicht mehr. Ein Herr aus Wittenberg, dem der Roman „Tempel des Satans“ gehörte, ist verstorben. Und über die Besitzerin des Buches „Drei Mädchen reiten auf einem Pferd“ kennt man in der auf dem Exlibris-Kleber angegebenen Straße im Örtchen Öhningen bei Konstanz zwar noch den Namen. Aber niemand weiß, wo sie jetzt lebt.

Schließlich zu Carsten B., der 1973 das Buch „Salvi Fünf“ geschenkt bekommen hatte. B. ist heute IT-Unternehmer in Dresden, das ist leicht herauszufinden. Ein Anruf in seiner Firma: Carsten B. muss lachen, als er von dem Buch hört, aber es dämmert ihm: Ja, das hat er während seiner Schulzeit geschenkt bekommen. Hat es ihm gefallen? „Manche Bücher aus meiner Kindheit sind mir erinnerlich“, sagt er. „Alfons Zitterbacke zum Beispiel, das lesen heute meine Enkel.“ Wie er „Salvi Fünf“ fand, ob er es überhaupt gelesen hat, kann B. heute nicht mehr sagen. In Onlinerezensionen steht über das Buch Wohlmeinendes – und das hier: Es sei „bei der Hitliste der schlechtesten DDR-Kinderbücher ganz vorne mit dabei“ und „unerträgliche Propaganda.“ Wie das Exemplar von Carsten B. nach Leipzig gelangt ist? „Keine Ahnung“, sagt der Ex-Besitzer. Er sei aber immer bemüht, Bücher weiterzugeben. „Denn Bücher begleiten mein Leben, die werf’ ich nicht weg.“

„Bei manchen Büchern trauert man nur um die Bäume“

Müllvermeidung hin oder her: Salvi musste raus, Anton durfte bleiben. Warum? Den Wert von Büchern bemessen Leserinnen und Leser nach einem Maßstab, an dessen mathematischer Beschreibung auch die schlauste Künstliche Intelligenz hoffentlich scheitern würde. „Bei manchen Büchern trauert man nur um die Bäume“, sagt Heike Koeckeritz. Ein ungewöhnlich harter Satz, spricht sie doch sonst nur sanft über Geschriebenes. Koeckeritz liebt Bücher so sehr, dass sie gespendete Exemplare in ihrem Buchlager im Leipziger Westwerk gerade aus 80 frisch angekommenen Kisten nimmt, betrachtet und an der richtigen Stelle in den schon ziemlich vollen Regalen einsortiert. Sie verkauft hier viele Bücher für einen Euro, einige für wenig mehr. Ein Buch, bei dem man um die Bäume trauert? Koeckeritz überlegt kurz, dann fällt ihr ein, was sie neulich in den Händen hatte: „Ein Tag im Leben von Baby Born“, und da ist sie wieder die Frage: Wer will sowas haben?

Einen Satz wie den mit den Bäumen würde Andreas Zmatlik vermutlich nie sagen. Er sagt stattdessen: „Jedes Buch ist eine Kostbarkeit.“ Zmatlik steht vor dem Leipziger Antiquariat in der Innenstadt. Er will, er muss ein paar Bücher aus seiner Privatbibliothek weggeben. Den Grund trägt er an einer Schulter, in einer schwarzen Ledertasche. Jetzt öffnet er den Reißverschluss. Drinnen: fast zwei Hände voll neuer Bücher, viele davon großformatig. „Ich war gerade zwei Stunden lang in der Buchhandlung“, sagt Zmatlik. Er liebt Bücher mit Landschaftsfotografien oder, berufsbedingt, mit gut gemachten MRT-Bildern (bis vor wenigen Monaten hat er als Radiologe gearbeitet, jetzt ist er Rentner). Als Kind, sagt Zmatlik, seien Bücher seine größten Schätze gewesen, etwa die Reihe „Urania Tierreich“. Sechs Bände gab es davon, „da hatte ich auf Jahre mit Wünschen zu Weihnachten und zum Geburtstag ausgesorgt.“ Seine Familie, sagt Zmatlik, sei arm gewesen: Es gab immer nur ein Buch auf einmal.

Sortiert gerade mehr als 15 000 Bücher: der Leipziger Antiquar Henry Rietdorf. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Drinnen, im Leipziger Antiquariat, formuliert Zmatlik eine der hier wohl meistgestellten Fragen: „Nach welchen Kriterien kaufen Sie Bücher an?“ Henry Rietdorf, dem das Geschäft gehört, wird gleich noch eine Frau mit zwei von ihr feilgebotenen Büchern wieder wegschicken und antwortet jetzt: „Das wichtigste Kriterium ist Wiederverkaufbarkeit.“ Zmatlik solle mal ein paar seiner Bücher fotografieren, dann könne er mehr dazu sagen, ob er sie kaufen würde.

Antiquar Rietdorf übernimmt vor allem ganze Bibliotheken. „Das ist für alle gewinnbringend“, sagt er. Denn in privaten Sammlungen gebe es drei Arten von Büchern: Manche seien gut, manche mittelmäßig, manche unverkäuflich. Wenn er ganze Sammlungen kaufe, blieben Kunden nicht auf den unverkäuflichen Exemplaren sitzen. „Und für uns ist es eine Mischkalkulation“, sagt Rietdof. Manchmal sei dann eben auch ein ganz seltenes Exemplar darunter, was die vielen schlechten aufwiege. Etwa 60 000 Bücher hat Rietdorf im Bestand und zuletzt drei Sammlungen mit je mehr als 5000 Büchern angekauft, die er noch sortieren muss. Je nachdem, was es gerade gebe, verändere sich auch sein Sortiment. Einmal habe er zufällig mehrere Sammlungen mit Eisenbahnliteratur angekauft. Da sei sein Laden kurzzeitig eine Zug-und-Schienen-Spezialhandlung gewesen.

Menschen, die Bücher aussetzen

Wieder ein Bücherschrank, dieses Mal ein ganz besonderer: In der Filiale der Bäckerei Lukas am Leipziger Augustusplatz stehen zwei Regale, aufgestellt von einer Online-Buchclub-Community. Auf dem Portal bookcrossing.com treffen sich Leserinnen und Leser, die Bücher tauschen – und sie dazu auch irgendwo aussetzen, in der Hoffnung, jemand anderes findet sie und hat was davon. Die Bookcrosser legen die Bücher auf Parkbänke, in die Straßenbahn und eben in Regale wie die im Lukas-Bäcker. Und: Sie sind es, die die Bücher aus den Schränken auch wieder mit nach Hause nehmen.

Im März 2023 war Julia Fritz im Leipziger Lukas-Bäcker, sie hatte drei Bücher dabei. Fritz ist 35 Jahre alt, lebt in Dresden und kam im Frühjahr zu einer Fortbildung nach Leipzig. „Wenn ich unterwegs bin, nehme ich mir immer Bücher mit, die ich dann irgendwo aussetze.“ Fritz ist seit 2019 aktiv auf dem Portal Bookcrossing. Auf ihrer Reise nach Leipzig hat sie unter anderem „Vom Ende der Einsamkeit“ in das Regal beim Lukas-Bäcker gelegt, einen Bestseller von Benedict Wells. Der ist längst aus dem Regal verschwunden. Jetzt, so funktioniert Bookcrossing, sollte die Finderin oder der Finder einen Eintrag zu dem Buch auf dem Portal machen. Das ist aber noch nicht passiert – Julia Fritz weiß noch nicht, ob das Buch gerade jemand liest, ob der Roman sie oder ihn bewegt. „Manchmal dauert es Jahre, bis man auf dem Portal wieder was von einem Buch hört“, sagt Fritz. Die Zahl der Rückmeldungen sei ohnehin gering, der Online-Austausch dieser Art klappe nur bei fünf Prozent aller Bücher. „Aber dann freut man sich umso mehr“, sagt Fritz.

Wo fährt unser Buch hin? © Quelle: Wolfgang Sens

Zum Schluss also ein Versuch. In der Redaktion der Leipziger Volkszeitung gibt es ein Regal. Wir suchen eins der Bücher darin aus – ein Reisebuch, das auf Reisen gehen soll: „Die Welt ist groß und Rettung lauert überall“, ein Roman von Ilija Trojanow. In öffentlichen Bücherregalen, erzählt Bookcrosserin Julia Fritz noch, funktioniere die Weitergabe von Büchern nicht so gut. „Wenn man Bücher in Bücherschränke legt, schreiben die Menschen online seltener etwas dazu. Regale und Schränke sind vielleicht als Buchort nicht überraschend genug“, sagt sie. Bei unserem Roman entscheiden wir uns für die Straßenbahn: Linie 11 in Richtung Markkleeberg-Ost, ein Dienstagnachmittag im April. Das Buch bleibt auf dem Sitzplatz zurück: gute Fahrt.