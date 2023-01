﻿Neujahrsbaby in Connewitz geboren: St. Elisabeth überholt Uniklinik bei der Zahl der Geburten

Auch wenn das Klinikum St. Elisabeth 2022 mehr Geburten verzeichnete, kamen im Uniklinikum Leipzig mehr Kinder zur Welt. Woran liegt das, wie haben sich die Zahlen an den anderen Geburtsstationen in und um Leipzig entwickelt?

Leipzig. Das erste Baby des neuen Jahres ist am St.-Elisabeth-Krankenhaus zur Welt gekommen. Der Junge der Familie Spieß wurde am 1. Januar um 0.45 Uhr geboren – mit 3590 Gramm Gewicht und einer Größe von 54 Zentimetern. Bislang hat das Kind noch keinen Namen. Das zweite Baby erblickte um 2.10 Uhr an der Uniklinik Leipzig (UKL) das Licht der Welt. Das Mädchen heißt Marlene Cosima Walter. Über den Jahreswechsel wurden am UKL insgesamt 14 Kinder geboren.

Das Neujahrsbaby 2023 am UKL heißt Marlene Cosima Walter und kam um 2.10 Uhr auf die Welt. © Quelle: Foto: UKL/Stefan Straube

Indes hat das St.-Elisabeth-Krankenhaus bei der Zahl der Geburten das Uniklinikum Leipzig (UKL) überholt. Während die Kreißsäle in Connewitz im vergangenen Jahr 2290 Geburten verzeichneten (Vorjahr: 2485), waren es am UKL 2251 (Vorjahr: 2560). Weil es am UKL 92 und am Elisabeth nur zehn Mehrlingsgeburten gab, sind in der Liebigstraße trotzdem mehr Kinder geboren worden (2346) als in der Biedermannstraße (2300). Aus dem selben Grund sind am UKL auch mehr Neugeborene zur Welt gekommen als am Uniklinikum Dresden (2414 Babys, 2333 Geburten).

Das St. Georg betreibt die dritte Geburtsklinik in der Stadt. Dort erblickten im vergangenen Jahr insgesamt 1632 Kinder bei 1605 Geburten das Licht der Welt (Vorjahr: 1755 Kinder, 1726 Geburten). Für werdende Eltern aus Leipzig sind auch Krankenhäuser in der unmittelbaren Nachbarschaft interessant. So wurden am Sana-Klinikum Borna im vergangenen Jahr bei 883 Geburten 894 Babys geboren (Vorjahr: 1025 Geburten, 1046 Babys). Im Helios-Klinikum Schkeuditz kamen bei 321 Geburten ebenso viele Kinder zur Welt (Vorjahr: 361).

Die insgesamt sinkenden Zahlen an allen Häusern stehen für einen bundesweiten Trend: Die Geburtenrate hat sich in Deutschland im vergangenen Jahr verringert – sie liegt um etwa acht Prozent niedriger als 2021. Professor Holger Stepan, Leiter der UKL-Geburtsmedizin, sieht auch vor diesem Hintergrund einiges auf sein Team zukommen: „Das neue Jahr wird uns aufgrund der demografischen Entwicklung und der generell schwieriger werdenden Bedingungen in der perinatologischen Krankenhauslandschaft und Pflegesituation vor Herausforderungen stellen, auf die wir aber sehr gut vorbereitet sind.“

Die Zahl der Kaiserschnitte sei am UKL sehr niedrig – trotz eines hohen Anteils an Risikoschwangerschaften, die das Haus als Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe betreut. „Nur 29 Prozent aller Entbindungen führen wir per Kaiserschnitt durch“, erläutert Stepan. 89 Mal freuten sich Eltern am UKL über Zwillinge, drei Mal über Drillinge.