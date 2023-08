Für bessere Lehre: Klinikum St. Georg baut neue Gesundheitsakademie

Leipzig. Das Klinikum St. Georg bekommt eine neue Gesundheitsakademie. Dazu wird das 110 Jahre alte, denkmalgeschützte Haus 6 ab Herbst 2024 saniert und umgebaut. Derzeit sind dort Kardiologie und Diabetologie untergebracht. Die Auszubildenden werden aktuell in einem alten Plattenbau unterrichtet.

Der ist nicht mehr zeitgemäß, wie Silke Opitz, Leiterin der medizinischen Berufsfachschule, beim offiziellen Startschuss-Termin am Mittwoch deutlich machte. Thomas Schmidt (CDU), Staatsminister für Regionalentwicklung, legte dabei mit einem Fördermittelbescheid über 13,3 Millionen Euro den finanziellen Grundstein für die Investition, die insgesamt 16,1 Millionen Euro kosten soll – der Rest fließt aus Eigenmitteln.

Aktuell werden künftige Fachkräfte noch in diesem Gebäude des Klinikums St. Georg ausgebildet – dem Haus 33. © Quelle: André Kempner

Kapazität steigt von 290 auf 380 Ausbildungsplätze

Für moderne Lehre mit interaktiven und digitalen Elementen seien die momentanen Räumlichkeiten aus Zeiten des Frontalunterrichts nicht mehr flexibel genug, erklärte Schulleiterin Opitz. Das ändert sich mit der neuen Akademie, die dann unter anderem über ein Skills Lab verfügen soll, das Situationen auf der Intensivstation und im OP sowie Notfälle simuliert.

Im Haus 6, wo die Bauarbeiten im Herbst kommenden Jahres beginnen sollen, erhalten dann künftige Pflege- und Pflegehilfskräfte sowie operations- und anästhesietechnische Assistenten ihre Ausbildung. Die Kapazität steigt von 290 auf 380 Ausbildungsplätze. In weiteren Praxisräumen können außerdem Hebammen geschult werden sowie Eltern-Kind-Kurse oder Lehrgänge für pflegende Angehörige stattfinden.

Mit dem Umbau des denkmalgeschützten Hauses schaffe man die Grundlage „für eine exzellente Ausbildung und eine der modernsten Ausbildungsstätten für Heilberufe in der Region“, sagte St. Georg-Geschäftsführerin Iris Minde. Im Haus 6 werde zugleich etwas für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getan, denn sie erhalten dort ein Fitnesscenter.

Thomas Schmidt (CDU), Staatsminister für Regionalentwicklung in Sachsen, brachte am Mittwoch einen Fördermittelbescheid ins St. Georg. Das Klinikum will damit das Haus 6 zur neuen Gesundheitsakademie umbauen. Über die Übergabe im alten Badehaus des Krankenhauses freuten sich die Geschäftsführerinnen Iris Minde und Claudia Pfefferle, Gesundheitsbürgermeisterin Martina Münch (SPD) sowie Aufsichtsratschef und Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU; von links). © Quelle: Björn Meine

Fachkräfte für die gesamte Region

Das millionenschwere Förderpaket stammt aus Mitteln des Bundes – konkret aus dem Topf für die Strukturentwicklung früherer Braunkohlereviere. Was auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar erscheint, erklärte Aufsichtsratschef Torsten Bonew (CDU) so: Die Gesundheitsakademie bilde nicht nur für das St. Georg aus, sondern für die gesamte Region. In diesem Sinne spiele die strategische Lage des Hauses in der Nähe zu Nordsachsen und nach Sachsen-Anhalt eine Rolle.

Bei der Förderung des Strukturwandels gehe es nicht nur um die Schaffung neuer Industriearbeitsplätze, sondern auch um Jobs und Fachkräfte für die künftige Gesundheitsversorgung, ergänzte Minister Schmidt. „Wir leisten einen wichtigen Beitrag für die Personalgewinnung der Kliniken im gesamten Raum Leipzig“, so Schulleiterin Opitz.

