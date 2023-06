﻿Schlechte Stimmung und Kündigungen: Was ist am St. Georg los?

Russische Soldaten im Werk Espenhain

Ausgangssperre, Arrest und ein Toter – was am 17. Juni im Süden von Leipzig passierte

Es waren Tage, in denen auch die DDR-Staatsmacht wankte. Der Volksaufstand fand keineswegs nur in den großen Städten statt. Was am 17. Juni im Süden von Leipzig geschah.