Für eine große Ballsporthalle am Stadion wird es eng

Kostenfrei bis 05:48 Uhr lesen

Kalenderwoche 35

Die Ortsdurchfahrt in Wiesenena wird gesperrt, eine Kindertagesstätte wird in Krostitz eröffnet, und Bad Düben will mit der „Biberburg“ punkten. Was in der Woche ab dem 28. August in der Region Delitzsch/Eilenburg wichtig wird. Die LVZ gibt eine Vorschau.