﻿Zwischen dörflicher Idylle, Gewerbe und Straßenlärm

Leipzig. Eine große Infotafel nahe der Bundesstraße 186 informiert über die alte Ortslage Knautnaundorf, die unweit des Zwenkauer Sees etwa 15 Kilometer vom Stadtzentrum Leipzigs entfernt liegt. Jene und weitere Tafeln in Hartmannsdorf und Rehbach sollen die Leute zu Rundgängen durch die drei Ortsteile einladen. Das Projekt gehört zum Themenjahr „Die Stadt als Bühne“, mit welchem Leipzig ihre 14 eingemeindeten Ortsteile in den Fokus rücken will. Das ist wohl auch bitter nötig, denn in der eher dörflichen Idylle samt Gewerbegebieten am Stadtrand im Leipziger Südwesten fühlen sich viele ein wenig vernachlässigt.

Eine neue Infotafel wird im Themenjahr „Die Stadt als Bühne " in Knautnaundorf installiert. Matthias Kopp (rechts) und Mario Christian Stöbe vom Ortschaftsrat Hartmannsdorf-Knautnaundorf wollen Leute über den Ort informieren. © Quelle: André Kempner

Einkaufsstätte und Gaststätte fehlen

Dörfliche Idylle? „Es macht schon einen Unterschied, ob man hier permanent wohnt und mit der Unterversorgung leben muss“, sagt Mario Christian Stöbe (48), der für die Wählervereinigung im Ortschaftsrat von Hartmannsdorf-Knautnaundorf sitzt. „Nichts zum Einkaufen, ein Bus, der nur noch früh und mittags fährt, keine Gaststätte und medizinische Versorgung“, beschreibt Ortsvorsteher Matthias Kopp (57/parteilos) die Situation. Da wundert es nicht, dass die meisten nicht ohne ein oder zwei Autos auskommen. Die meisten Ziele, ob nun Richtung Markranstädt, Markkleeberg oder stadteinwärts, sind mindestens 15 Autofahrminuten entfernt.

Engagieren sich für Hartmannsdorf-Knautnaundorf: Ortsvorsteher Matthias Kopp (links) und Mario Christian Stöbe vom Ortschaftsrat. © Quelle: André Kempner

Das ist vor allem für die Älteren ein Problem, die auch Flexa, das neue Angebot der Leipziger Verkehrsbetriebe, nur bedingt nutzen können. Das gibt es seit November 2022. Die Idee: Bewohner von Ortsteilen am Stadtrand können über eine App oder per Telefon einen Sitz in einem Kleinbus buchen, der sie abholt – zu den üblichen Preisen des öffentlichen Nahverkehrs. Damit fahren sie bis zur nächsten Umsteige-Haltestelle am Bahnhof Knauthain. Im Gegenzug wurde der klassische Busverkehr ausgedünnt. „Wir gehen mal schnell zur Tanke und holen ein Brot – das funktioniert bei uns nicht“, so Stöbe. Flexa sei eine Notlösung, die gut funktioniert. „Für ältere Leute, die kein Handy haben oder nicht so gut mit der Flexa-App umgehen können, ist es schwierig“, erklärt Kopp, seit Anfang 2011 Ortsvorsteher. Per Telefon sei es oft schwierig. Direkt am Ort liegt auch die Bahnlinie Leipzig-Zeitz, trotz Haltepunkt fährt dort aber jeder Zug vorbei. „Von Knauthain nutzen sehr viele den Zug in die Innenstadt“, erklärt Kopp. Eine Elektrifizierung der Strecke nach Zeitz ist zwar im Gespräch. Dann könnte auch eine S-Bahn fahren – das liegt aber trotz der Mobilitätswende noch in weiter Ferne. Viele im Ort fühlen sich ein wenig abgehangen.

An den Lärm von der Autobahn und der Bundesstraße haben sich viele notgedrungen gewöhnt. „Man hört immer etwas, auch durch den Fluglärm der Südabkurvung.“ Deshalb sei dörfliche Idylle wohl eher ein falscher Eindruck. Auch die Erneuerung der Brücke (B 186) über die Bahnschienen und die Weiße Elster steht seit vielen Jahren an und wird immer wieder verschoben. Für die Knautnaundorfer ist die aber wichtig, damit sie sicher ohne großen Umweg – etwa über die Erikenbrücke – zum Zwenkauer See gelangen können. Dort gibt es zwar ein „Knautnaundorfer Ufer“, welches aber für die Anwohner nur beschwerlich erreichbar ist. Jetzt heben einige ihre Räder illegal über die Gleise. Das sei weniger gefährlich als ein Gang über die viel befahrene Brücke.

Von Gewerbesteuer kommt im Ort wenig an

In der Nachbarschaft des kleinen Ortsteils ist zudem die Kiesgrube, die ihren Abbau von Trocken- auf Nassschnitt umstellen möchte. Dies würde laut Ortschaftsrat eine Abbauzeit bis 2056 und außerdem wesentlich stärkere Einschnitte in die Natur bedeuten. In ferner Zukunft entsteht daraus ein weiterer See. Doch nicht nur durch die Kiesgrube erzielt die Stadt Gewerbesteuer. Auch die Bremer Betonfertigteile GmbH expandiert, die Leipziger Logistik und Lagerhaus GmbH sowie andere Firmen des Gebietes sind größer geworden. Von den Einnahmen kommt im Ort aber wenig an. Der Ortschaftsrat wünscht sich mehr Kommunikation mit der Stadtverwaltung – besonders mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt.

Beschlossen ist, das marode Domizil des Kulturvereins Knautnaundorf in der Schkorlopper Straße 34 durch einen Neubau für ein kleines Kulturhaus zu ersetzen – auch eine kleine Kita wird integriert. Momentan ist allerdings noch kein Bagger da. Die Neubau-Planung beginnt – es zieht sich aber hin.

Das Domizil des Kulturvereins wird abgerissen – künftig durch einen Neubau samt Kita ersetzt. © Quelle: André Kempner

In Rehbach gibt es mit der Bienenfarm wenigstens noch eine gastronomische Einrichtung – aber auch hier keine Einkaufsmöglichkeit und trotz Schulwegs weder einen Rad- und Fußweg noch eine ordentliche Straße zur Endstelle Knauthain. „Die Stadt hat keine Planungskapazitäten. An diesem Thema sind wir seit Jahren dran.“ Dennoch werden reihenweise neue Grundstücke entlang der Rehbacher Straße durch die Stadt verkauft und von den neuen Eigentümern bebaut. Nach Rehbach fährt nur noch früh der Bus für die Schüler. Für den unsicheren Rückweg brauchen eigentlich alle Flexa.

Blick auf Rehbach aus der Luft. © Quelle: André Kempner

Problematisch ist auch das Angebot mit Gaststätten. Selbst das bekannte Ausflugslokal „Zur Ratte“ in Hartmannsdorf ist zur Wohnung umgebaut worden. Sorgen bereitet dort auch der zum Teil sehr schlechte Zustand der Hartmannsdorfer Straßen sowie die fast nicht vorhandene Straßenentwässerung. Dort wünschen sich die Anwohner eine Nutzung des neuen Deichweges als Geh- und Radweg.

Neubau für die Feuerwehr wird angestrebt

In allen drei Ortsteilen gibt es eine aktive Freiwillige Feuerwehr, die ebenfalls bessere Bedingungen braucht. Angestrebt wird ein Neubau im Gewerbegebiet – doch bislang haben sich die Ämter nicht geeinigt. Der Ortschaftsrat will peinlich darauf achten, dass die alten Domizile nicht verkauft, sondern für die Vereine ausgebaut werden. Etwa für einen Seniorentreff.

Blick auf Hartmannsdorf. © Quelle: André Kempner

Trotz aller Probleme: Es lebt sich recht gut am Stadtrand. „Wir wollen nicht nörgeln, ich sehe auch unser Projekt zum Themenjahr positiv“, sagt Stöbe. Zusätzlich zu den Tafeln werde eine Bilddatenbank mit historischen Dokumenten erstellt, die gemeinsam mit einem Imagefilm in einer öffentlichen Ausstellung gezeigt wird. Hier ist der Verein Pro Leipzig mit im Boot, in dessen Verlag auch einige Bücher mit Geschichten aus dem Leipziger Südwesten entstanden sind.

