﻿Stadt gibt neuen Radweg vor dem Leipziger Hauptbahnhof frei

Leipzig. Radfahrer dürfen fortan den kombinierten Rad- und Fußweg vor dem Leipziger Hauptbahnhof nicht mehr benutzen und müssen dort stattdessen zwischen Brandenburger Straße und Kurt-Schumacher-Straße auf dem Innenstadtring fahren.

„Die Anpassungen der Ampelschaltungen sowie die umfangreichen Markierungsarbeiten sowohl auf den Kfz-Spuren als auch für den Radverkehr sind fertiggestellt, weshalb die Absperrungen an der Auffahrt zum neuen Radfahrstreifen entfernt werden können“, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt am Freitagnachmittag an. Kleinere Restarbeiten würden noch in den kommenden Tagen folgen.

Der im Farbton Verkehrsgrün eingefärbte Radfahrstreifen in Fahrtrichtung Ost-West sei damit „ab sofort auch benutzungspflichtig“, stellte die Behörde klar.

Zwei Geradeaus-Spuren für Kfz auf dem Ring entfallen

Von ehemals vier Kfz-Spuren stehen demnach nur noch zwei Geradeaus-Spuren für den motorisierten Verkehr zur Verfügung. Die dritte Spur ist nicht mehr durchgängig befahrbar und dient nur noch als Ein- und Ausfädelspur zum und vom Bussteig, Taxistand und Parkhaus.

Die Stadt erhofft sich davon zum einen mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer, da diese sich nicht mehr den Gehweg teilen müssen, aber auch für Autofahrer. Denn der Kfz-Zufluss vom Georgiring und aus der Brandenburger Straße, der bislang teils parallel erfolgte, ist durch eine veränderte Ampelschaltung nunmehr so geregelt, dass die Fahrzeuge aus beiden Richtungen nacheinander auf den Ring vorm Hauptbahnhof einbiegen. Dies soll künftig Unfälle durch Spurwechsel vermeiden, die in der Vergangenheit dort häufig auftraten.

Verlängerung bis zur Löhrstraße noch in diesem Jahr

„In einem zweiten Schritt sollen im Laufe des Jahres an den Ampeln die sogenannten Aufstellflächen für Radfahrer und Fußgängerinnen räumlich getrennt werden, sodass beide mehr Platz zum Warten haben“, teilte das Rathaus mit. Vor der Gerberstraße werde in den kommenden Monaten zudem noch eine Fahrradweiche angelegt. Dabei soll der Radverkehr in Mittellage geführt werden – so ähnlich wie bereits vom Peterssteinweg zum Ring. Diese Spur werde baulich so abgesichert, dass Autos diese nicht frühzeitig überfahren können. Diese Arbeiten sollen zum Jahresende abgeschlossen sein. Zudem wird der neue Radweg auf dem Ring dann Richtung Westen bis zur Löhrstraße verlängert.

Nach einem Urteil des sächsischen Oberverwaltungsgerichtes im Jahr 2018 hatte die Stadt ein Konzept erarbeitet, wie der Radverkehr an den Stellen, wo es entweder noch keine Radwege oder nur kombinierte Rad- und Fußwege gibt, gesichert auf die Straße verlagert werden kann. Mittlerweile wurden Fahrradstreifen auf dem westlichen Ring sowie vorm Neuen Rathaus auf dem Martin-Luther-Ring eingerichtet. Dabei wurde jeweils eine Kfz-Spur je Fahrtrichtung in einen Radstreifen umgewandelt.