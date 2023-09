Stadt Leipzig begrüßt neue Azubis – Bewerbungen für 2024 ab sofort möglich

Leipzig. Zum ersten Tag des neuen Ausbildungsjahres begrüßte die Stadt am Freitag 166 Frauen und Männer, die nun ihre Ausbildung oder ihr Studium bei der Stadtverwaltung oder deren Eigenbetriebe Stadtreinigung, Oper und Gewandhaus begonnen haben. Sie seien in einem Verfahren aus insgesamt 1593 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit bilde die Stadt damit 438 Menschen in 27 Ausbildungs- und Studienrichtungen aus, hieß es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Dieses Jahr gab es einige Neuerungen im Angebot: „Um geeignete Fachkräfte für die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung auszubilden, starten in diesem Jahr erstmals fünf angehende Kauffrauen und -männer für Digitalisierungsmanagement ihre dreijährige Ausbildung,“ erklärte Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning. Außerdem habe die Stadt die Ausbildungsplätze für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter auf 20 erhöht und damit mehr als verdreifacht.

Personalamtsleiterin Claudia Franko und Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning vor den neuen Azubis im Sitzungssaal. Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning begrüßte die 166 Nachwuchskräftewährend der feierlichen Ausbildungseröffnung im Neuen Rathaus offiziell bei der Stadt. © Quelle: Stadt Leipzig/sf

Auch 2024 gibt es wieder offene Stellen für angehende Azubis und Studentinnen und Studenten. Deswegen nimmt die Stadt ab sofort Bewerbungen für das nächste Jahr entgegen. „Die angebotenen Plätze zeichnen sich ganz besonders durch ihre Vielfalt aus: Klassische Verwaltungsberufe gehören ebenso dazu wie soziale Berufe und der gewerblich-technische Bereich“, hieß es. Die Jobaussichten dabei seien gut: Mit 92 Prozent der Absolventinnen und Absolventen wurden im laufenden Jahr eine überwiegende Mehrheit „weitgehend unbefristet“ übernommen, so die Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Informationen zum Angebot gibt es auf der Website der Stadt.

LVZ