Neue Parkplätze in Marienbrunn: Stadt Leipzig geht gegen Falschparker vor

Leipzig. Die Stadt Leipzig geht weiter gegen Gehwegparker vor: Auf den Straßen An der Märchenwiese und Elfenweg im Stadtteil Marienbrunn will das Verkehrs- und Tiefbauamt ab dieser Woche einseitig Parkplätze auf der Fahrbahn markieren. Damit soll die Verkehrssicherheit erhöht und der Durchgang für Rettungsfahrzeuge sowie die Stadtreinigung ermöglicht werden. Die Markierungen sollen abhängig von den Witterungsbedingungen bis Ende Oktober fertig gestellt werden.

Durch die Maßnahmen würden keine legalen Parkplätze wegfallen, betonte Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes. In der Straßenverkehrsordnung sei festgehalten, dass in engen Straßen nur einseitig geparkt werden darf. Dennoch wird auf engen Straßen in Leipzig immer wieder beidseitig geparkt, häufig auf dem Gehweg. Dadurch werden nicht nur Rettungswege blockiert, sondern auch die barrierefreie Nutzung des Fußweges eingeschränkt.

Parkplatzmarkierungen auf mehr als 35 Straßen

Die Maßnahmen sind Teil der Mobilitätsstrategie der Stadt Leipzig, mit der der Fußverkehr gefördert und die Verkehrssicherheit erhöht werden soll. Gedeckt werde dieses Vorgehen auch durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Bremen, das die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des aufgesetzten Gehwegparkens bestätigt hat, teilte die Stadt mit.

Seit 2021 seien in Leipzig in über 35 Straßen ähnliche Markierungen aufgebracht worden, hieß es aus dem Rathaus. Zuletzt wurden im Juli in Lößnigauf der Leisniger Straße, der Pohlentzstraße, der Zehmischstraße, der Röthischen Straße und der Teichgräberstraße Parkplätze markiert.

