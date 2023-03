Stadt Leipzig plant in Kleinzschocher neue feste Geflüchtetenunterkunft nach Connewitzer Vorbild

Leipzig. Im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher soll eine neue Unterkunft für Geflüchtete gebaut werden, die bis zu 368 Menschen vorübergehend Obdach bieten kann. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, werde das Gebäude bis 2027 auf einem bislang noch unbebautem Gelände in der Diezmannstraße entstehen, falls der Stadtrat den Plänen aus dem Sozialdezernat von Martina Münch (SPD) im April zustimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die etwa 11.000 Quadratmeter große Fläche in Nähe der rückgebauten Bahnanlagen zwischen Kleinzschocher und Grünau war bereits vor mehr als sieben Jahren als Gemeinschaftsunterkunft im Gespräch, wurde danach aber vorläufig fallen gelassen. Wie es am Donnerstag weiter hieß, seien insgesamt drei Wohngebäude sowie eine Außenanlage für Spiel und Sport vorgesehen – ähnlich zum bereits fertig gestellten Geflüchteten-Komplex an der Connewitzer Arno-Nitzsche-Straße.

Der Bau werde etwa drei Millionen Euro aus dem Stadthaushalt benötigen, heißt es in der Vorlage für die Ratsversammlung. Die konkreten Planungen sollen bis September nächsten Jahres abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten auf dem Gelände könnten dann voraussichtlich im Januar 2026 beginnen und bis Dezember 2027 abgeschlossen sein. Die Koordinierung und Ausführung der Bauarbeiten werde die städtische Baugesellschaft LESG übernehmen.

So sahen die Planungen 2016 aus. Die künftige Unterkunft wird neu geplant. © Quelle: FIDES Projekt GmbH

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurzfristige Suche nach weiteren Notunterkünften

„Die Zahl der Menschen, die in Deutschland vor Krieg und Verfolgung Zuflucht suchen, ist seit dem letzten Jahr deutlich gestiegen. Auch Leipzig hat in den zurückliegenden Monaten wieder mehr Geflüchtete aufgenommen. Mittlerweile sind alle Plätze in bestehenden Gemeinschaftsunterkünften belegt“, heißt es aus dem Neuen Rathaus. Deshalb werde in der ganzen Stadt nach geeigneten Häusern und Flächen gesucht – auch für die kurzfristige Errichtung von Notunterkünften, heißt es. Zuletzt war beispielsweise eine Zeltstadt im Stadtteil Stötteritz beschlossen worden.

Langfristig sei der Neubau von festen Gemeinschaftsunterkünften erforderlich – damit die Ankommenden auch angemessen untergebracht werden können.