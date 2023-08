Elsterradweg am Schleußiger Weg wird erneuert

Leipzig. Die Stadt will den Elsterradweg zwischen Schleußiger Weg und Teilungswehr Großzschocher ab Mai 2024 ausbauen. Dort stehen gerade nach den Regengüssen der letzten Tage einige Pfützen. Der zu sanierende Abschnitt ist 1800 Meter lang. Er verläuft parallel zum Elsterflutbett auf der Westseite bis zum Teilungswehr. Von dort geht der Elsterradweg dann in Richtung Brückenstraße weiter über eine bereits mit Asphalt sanierte Teilstrecke am Betriebsgelände der Landestalsperrenverwaltung vorbei. Der nun zu sanierende Abschnitt ist durch eine wassergebundene Decke befestigt, die in einem schlechten Zustand ist. Die offizielle Radverkehrsführung beginnt circa 100 Meter westlich der Brücke am Schleußiger Weg und führt ebenerdig über einen abzweigenden Weg durch das angrenzende Waldstück.

Baumreihe wird nicht beeinträchtigt

Entlang des Weges steht eine Baumreihe mit etwa 150 Sommerlinden, die in gutem Zustand ist und nicht beeinträchtigt werden soll. Im Vorjahr wurde die Lage der Baumwurzeln untersucht. Ziel war es, bei der Sanierung so wenig wie möglich in den vorhandenen Baumbestand einzugreifen. Im Baumgutachten wurde eine intensive, oberflächennahe Durchwurzelung nachgewiesen. Auf eine Asphaltierung sowie vollständige Versiegelung wird daher verzichtet, heißt es in einem Papier für den Stadtrat. Geplant ist, die wassergebundene Wegedecke im Bereich der Baumreihe zu erneuern, sowie einen hellen Asphaltbelag am Beginn und Ende des Streckenabschnittes aufzubringen. Die baufällige und gesperrte Betontreppe am Schleußiger Weg wird durch eine Rampe ersetzt. Eine Unterführung unter der Brücke des Schleußiger Weges wurde aufgrund eines erforderlichen Eingriffes in das bestehende Betonunterlager des Bauwerkes nicht weiterverfolgt.

Rastplatz mit Fitnessgeräten geplant

Die Trampelpfade an der Pistorisstraße sollen zurückgebaut und durch zwei Wege mit wassergebundener Deckschicht ersetzt werden, heißt es. Außerdem entsteht dort ein Rastplatz mit Outdoor-Fitnessgeräten und zwei überdachten Sitzplätzen.

Der Weg ist übrigens Kontroll- und Betriebsweg der Landestalsperrenverwaltung und muss im Rahmen des Hochwasserschutzes befahrbar sein. Es sind allerdings künftig Poller vorgesehen, um Unbefugte daran zu hindern. Eine Beleuchtung ist aufgrund des Natur- und Artenschutzes nicht möglich. Die Stadt investiert rund 368 350 Euro, wobei der Großteil aus Fördermitteln kommt.

