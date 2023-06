Im Zuge des 500. Jahrestags der Flucht Katharina-von-Boras aus dem Kloster Marienthron haben Stadt Torgau und Freistaat das Engagement von vier Frauen geehrt. Die Damen kommen aus Belgern und Leipzig.

Torgau. Der Katharina-von Bora-Preis ist am Sonntagnachmittag in der Torgauer Schlosskapelle an drei Preisträgerinnen verliehen worden. Zusätzlich wurde ein Nachwuchspreis vergeben. Mit der Auszeichnung ehren Stadt und Freistaat den Einsatz starker Frauen in gemeinnützigen Projekten. Der Preis ist mit jeweils 3000 Euro dotiert. Der Nachwuchspreis, der in diesem Jahr an Danai Voigt aus Belgern-Schildau geht, ist mit 500 Euro untersetzt. Die 19-jährige Frau aus Kaisa ist treibende Kraft des Projekts „lips and bats – Fempowerment in Torgau“. In diesem Rahmen schuf sie einen Raum für FLINTA-Personen (Frauen, Lesben, intersexuelle, nichtbinäre, trans und agender Personen).