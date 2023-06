Stadtfest, Grönemeyer und Tag X: Leipzig mit Lust und Frust

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

warum muss nur immer alles in Leipzig sein, fragte mich ein guter Bekannter angesichts der Fülle an Ereignissen, die in anderen Städten vermutlich jedes für sich allein das Wochenende bestimmt hätten. „Leipzig kommt“, hieß es bekanntlich früher einmal. Heute würde „Leipzig überholt“ besser passen.

Mit viel Tempo ging es bereits am Freitagnachmittag ins Leipziger Wochenende: Nach der lähmenden Pandemie konnte endlich wieder das Leipziger Stadtfest gefeiert werden. Als Jubiläumsausgabe zum 30. Mal. Zu späterer Stunde verdrängten dann aber leider andere Bilder die Partystimmung: In Connewitz brannten in der Nacht zu Samstag Barrikaden, linksextreme Gewalttäter warfen Pflastersteine gegen Polizisten und beschädigten Fahrzeuge. Die traurige Bilanz des „Vorspiels“ zum Tag X - der als Protesttag nach dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. ausgerufen worden war: 23 verletzte Polizistinnen und Polizisten, ein attackierter Journalist, zerstörte Fahrzeuge und ein hoher Sachschaden an einer Sparkassen-Filiale.

Am Samstag bestimmten dann enorm viele Einsatzfahrzeuge der Polizei das Straßenbild Leipzigs. Bis zum Nachmittag war es weitgehend friedlich - die angekündigte Haupt-Demonstration blieb trotz juristischer Eilanträge verboten. Eine Demo gegen das Demo-Verbot dagegen zunächst nicht. Bevor dieser Aufzug dann doch wieder aufgelöst wurde und anschließend in Gewalt umschlug. Stadtsprecher Matthias Hasberg kommentierte diese Entwicklung so:

Die Anmeldung dieser Demonstration in der Südvorstadt war angesichts der Gemengelage unverantwortlich. Der Anmelder muss sich fragen lassen, ob er nur naiv war oder gar eine Strategie verfolgte. Matthias Hasberg, Sprecher der Stadt Leipzig

Und wie geht der Tag aus? Beruhigt sich die Lage in der Nacht - oder eskaliert die Gewalt erneut? Erste Steine und Feuerwerkskörper flogen zumindest am frühen Samstagabend erneut im Leipziger Süden, Wasserwerfer gingen in Stellung.

Buntes Stadtfest und viel Polizei-Präsenz: Die zwei Gesichter der Stadt Leipzig an diesem Wochenende. Rund um das Demo-Geschehen der linken Szene kam es am Freitag und auch am frühen Samstagabend wiederholt zu Gewaltausbrüchen. © Quelle: Andre Kempner, dpa

Lange Schlangen, beste Laune: Das Stadtfest zog am Samstag die Besuchermassen in die Innenstadt. Tausende feierten auf dem und rund um den Augustusplatz. Von dem parallel laufenden Polizeieinsatz im Leipziger Süden war hier nichts zu spüren. Unsere Reporterin Kerstin Decker war vor Ort und hat die Stimmung eingefangen

