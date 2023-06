﻿Stadtfest-Bilanz: Weniger Besucher und Umsatz durch „Tag X“

Leipzig. Oldies feiern Oldies – und dabei ging am Sonntagnachmittag auf dem Leipziger Stadtfest noch mal richtig die Post ab. Einer der letzten Programm-Höhepunkte der 30. Stadtfest-Ausgabe war die große Schlagerparty auf dem Augustusplatz mit Olaf Berger, Hans-Jürgen Beyer, Uta Bresan, Linda Feller und Hartmut Schulze-Gerlach. Zur gleichen Zeit hatte auf dem Leipziger Markt die gebürtige Leipzigerin Maja Catrin Fritsche einen Soloauftritt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuschauer feiern die Schlagerstars ihrer Jugend

„Ihr wisst gar nicht, wie nervös ich bin, in meiner Heimatstadt für euch zu spielen“, gestand Hans-Jürgen Beyer der großen Fanschar vor der Oper. Die Nervosität vor lauter Vorfreude war dem 73-Jährigen auch anzumerken, er stolperte auf der Bühne, vergaß am Ende seine Rosen, die Moderator Roman Knoblauch ihm hinterhertrug. Mit der lachenden Bemerkung: „Wir drehen heute alle ein bisschen durch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Publikum liebt „Hansi“, den einstigen Thomaner, nach wie vor und bewundert seine Vitalität: „Der gibt auch mit 73 noch eine gute Figur ab“, meinte Zuschauer Walter (65) anerkennend. „Das sind die alten Stars, die hört man doch gerne“, freute sich seine Partnerin Angelika (65), während sie ein bisschen tanzte. „Prima, immer noch schön“, strahlten Anita (69) und Freundin Brigitte (71) aus Leipzig. „Da können wir froh sein, dass er hier eingeladen wurde, im Fernsehen ist er ja kaum noch zu sehen.“

Lesen Sie auch

„Tag X“ war extreme Belastung für das Leipziger Stadtfest

Auch die Künstler selbst freuten sich übers Wiedersehen, umarmten sich bestens gelaunt hinter der Bühne und machten gegenseitig Selfies. Die Begeisterung von Stars und Publikum deckte sich allerdings nicht ganz mit der Stimmung bei den Stadtfest-Verantwortlichen. Gesamtorganisator Bernd Hochmuth bedankte sich einerseits bei der Polizei: „Die Einsatzkräfte haben dafür gesorgt, dass wir drei Tage in Ruhe feiern konnten.“ Andererseits seien die Ereignisse rund um den „Tag X“ eine „extreme Belastung“ fürs Stadtfest gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Besucherzahlen liegen voraussichtlich deutlich niedriger als in den Vorjahren, Hochmuth geht von maximal 250.000 Gästen aus – im Vorjahr waren es nach vorsichtiger Schätzung 300.000, wahrscheinlich aber weitaus mehr. Die Zahlen werden an den Besucherfrequenzmesspunkten in der Innenstadt ermittelt, die Auswertung liegt derzeit noch nicht vor.

Viele Händler verzeichneten dieses Jahr außerdem einen Umsatzrückgang von einem Drittel und mehr. Besonders betroffen war der Stadtfest-Standort Wilhelm-Leuschner-Platz, der quasi auf der Einflugschneise zu den Demonstrationen und Krawallen in der Südvorstadt liegt.

LVZ