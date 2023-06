﻿Stadtfest Leipzig ist eröffnet: Rock ’n’ Roll und eine klare OBM-Ansage

Leipzig. Willibald Eckes ist guter Laune. Der Weinbauer aus Hüffelsheim hat seinen Stand in einer der Herzkammern des 30. Stadtfestes Leipzig, wenige Meter entfernt von der Bühne am Marktplatz. Zum Auftakt des Spektakels am Freitag läuft sein Laden schon, bevor die ersten Bässe über die Bretter wummern.

„Ich freue mich, wieder hier zu sein“, sagt der 66-Jährige in gewürztem Pfälzisch, während er Weine und Liköre ausschenkt. Seit 25 Jahren ist das Weingut Eckes Bestandteil des Stadtfestes, nur unterbrochen von der Corona-Zwangspause. Jetzt pulst wieder das Leben und Treiben, zum Start sind es Tausende, die zum Fest strömen.

Freut sich, erneut beim Stadtfest dabei zu sein: Weinbauer Willibald Eckes aus dem pfälzischen Hüffelsheim. © Quelle: André Kempner

Stadtfest mit möglichem Kontrastprogramm

Vom Weingut-Stand aus reicht der Blick über die voll besetzten Stuhl- und Tischreihen bis zur Bühne, auf der Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) das Fest eröffnet. Und der klammert neben aller Schönwetterbereitschaft den ungewissen Punkt des Wochenendes nicht aus: die trotz der Gerichtsverbote nicht auszuschließenden Proteste als Folge des Hafturteils gegen Lina E. „Wir lassen uns nicht von Straftätern, Kriminellen und anarchistischen Extremisten bedrohen und einschüchtern“, stellt das Stadtoberhaupt klar. „Ich bin sicher, die Polizei hat das im Griff.“

„Das Wissen darum, dass es in der Nähe des Festes zu Gewalt kommen kann, ist natürlich alles andere als schön“, bemerkt Wein-Experte Willibald Eckes. „Aber ich glaube, dass wir hier nicht betroffen sein würden, wir sind ja nicht die Feinde der Demonstranten.“ Jenny (28) und Luise (28) überlegen dennoch, am Samstag die Innenstadt zu meiden. „Man kann nie wissen“, meint Luise. „Aber heute wollen wir Spaß haben und das Fest genießen.“ Am meisten freuen sich die Freundinnen auf das DJ-Paket „L. E. Calling“ auf dem Augustusplatz.

Mögen vor allem das DJ-Paket am Augustusplatz: Die Freundinnen Luise (l.) und Jenny bei der Stadtfest-Eröffnung auf dem Markt. © Quelle: André Kempner

Rockiges mit Four Roses und Firebirds

Für die härtere Gangart steht die Band Four Roses auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Zwei Stunden lang feiern die vier Leipziger, mit ihrem reichhaltigen Cover-Programm bundesweit unterwegs, den Hardrock. Wie immer besteht die Setlist teilweise aus (Gitarren-)Bauchentscheidungen, ausgerichtet an der Stimmung im Publikum. Und die ist prächtig, gleich zum Auftaktstück „Another Brick In The Wall“ von Pink Floyd.

Ein paar Fixpunkte gibt es dennoch. Zum Beispiel die selbst geschriebene Hymne „Unser Herz schlägt für Leipzig“ und das City-Cover „Am Fenster“ mit filigranem Saitenzwirbeln. Der Leadgesang kommt nicht ausschließlich von Frontmann Thomas Rosanski, mehrfach übernimmt Gitarrist Robert Simon, und Bassist Ingo Paul singt Mando Diaos „Down In The Past“. Am Ende des Programms – wieder mit Pink Floyd – gibt’s eine Premiere: Zu „Wish You Were Here“ spielt Rosanski erstmals auf einer zwölfsaitigen Akustikgitarre.

Ready to rock: Die Band Four Roses auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. © Quelle: André Kempner

Fast zeitgleich zum Finale der Four Roses sollen die Firebirds ihre Arbeit auf dem Marktplatz aufnehmen. „Wir haben uns so sehr auf den Auftritt gefreut“, so Bassist und Gründungsmitglied Konrad Schöpe im Vorfeld. „Beim Stadtfest auf dem Markt zu spielen, ist immer etwas Besonderes.“

In Hör- und Vibrationsweite schenkt Willibald Eckes Wein ohne Ende aus – Dornfelder, Spätburgunder, Riesling, Silvaner und mehr. Keine Frage, die 500-Kilometer-Fahrt aus dem schnuckligen Hüffesheim in die Großstadt hat sich mal wieder gelohnt. In einem Monat steht der 66-Jährige übrigens schon wieder hier, zehn Tage lang. „Dann ist Weinfest in Leipzig, das macht auch immer Spaß.“

