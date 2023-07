Stadtgeschichtliches Museum Leipzig: Direktor soll dauerhaft bleiben

Leipzig. „Der richtige Mann an Bord“: So bewertete Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) die frühzeitige Verlängerung Vertrages mit Anselm Hartinger. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag des amtierenden Direktors nicht nur verlängert. Vielmehr soll die Vereinbarung nun für unbefristete Zeit gelten. Ursprünglich war die Anstellung bis 31. März 2025 begrenzt. Der Stadtrat muss die Personalie in seiner Sitzung im September aber noch bestätigen.

Das Amt des Museumsdirektors hatte Hartinger am 1. April 2019 angetreten. Seit Jahresbeginn 2022 ist der Musikwissenschaftler auch Geschäftsführer der Stiftung Völkerschlachtdenkmal, beides in Nachfolge des langjährigen Leiters Volker Rodekamp. Jennicke begründet die Entscheidung: „Mit Dr. Anselm Hartinger haben wir genau den richtigen Mann für das Amt des Direktors des Stadtgeschichtlichen Museums an Bord. Davon waren wir bei seinem Amtsantritt überzeugt und das hat sich bis heute bestätigt.“

Anselm Hartinger prägt Projekte zur städtischen Identität

Wie die Stadt schreibt, fallen in die Amtszeit des gebürtigen Leipzigers Ausstellungsprojekte wie „Kennzeichen L“, „Werkstatt Leipzig“, „Schnee von gestern“ oder aktuell „Hakenkreuz und Notenschlüssel“. Die Projekte beschäftigen sich mit den Quellen und Ausprägungen der Leipziger städtischen Identität und Lebenswelt. In Zusammenarbeit mit Stadtarchiv und Geschichtsverein wurde auf Hartingers Initiative hin ein gemeinsames „Jahrbuch für Stadtgeschichte“ ins Leben gerufen. Daneben hat das Museum unter seiner Führung Bauprojekte wie die Sanierung des Alten Rathauses und des Schillerhauses umgesetzt.

Die Stadt wolle mit dem unbefristeten Vertrag Hartingers Einsatz für Projekte auch außerhalb des eigenen Amtes und Dezernats würdigen. Dazu zählt sie seine konzeptionellen Vorarbeiten für Projekte der städtischen Erinnerungskultur, den Robert Blum-Demokratiepreis und das Projekt Forum für Freiheit und Bürgerrechte auf dem Matthäikirchhof.

Auch Hartinger selbst äußerte sich. „Ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, das Stadtgeschichtliche Museum gemeinsam mit unserem großartigen Team in den nächsten Jahren noch einladender, relevanter und bürgernäher zu machen und die Herausforderungen der Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu meistern.“ Ihm sei wichtig, an einer modernen Erinnerungskultur für die Stadt mitzuwirken.

