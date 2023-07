﻿Baubeginn wird vorbereitet: So geht es mit Leipzigs Stadthafen-Ausbau weiter

Leipzig. Wenn Touristen, Ausflügler und mitunter auch Einheimische Leipzig zum ersten Mal vom Wasser aus erleben, dann werden sie nicht selten von einem „Wow-Effekt“ überwältigt. Sätze wie „Dass das so schön ist, hätte ich ja nicht gedacht“ sind dann zu hören. Am Dienstag kam es wieder zu so einem Moment.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sachsens Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch (CDU), stieg am Stadthafen ins Boot, erstmals, wie sie verkündete. „Ich war schon so oft in Leipzig, habe die Stadt aber noch nie vom Wasser aus gesehen“, sagte sie. Und gab kurze Zeit später zu verstehen, wie sehr ihr das doch gefalle.

Der Steg ist bereits verlegt worden: Passagierschiff am Stadthafen mit Tourismusministerin Barbara Klepsch (rechts vorn, CDU) und Stadthafen-Geschäftsführer Jan Benzien (links vorn). © Quelle: André Kempner

Nun war es kein Zufall, dass die Landespolitikerin am Stadthafen losfuhr. Hier soll in den nächsten Jahren Großes passieren. Die Stadt Leipzig will das Areal im Zentrum-West für 14,75 Millionen Euro ausbauen, 90 Prozent davon gefördert. Und mit dem neuen Hafen das „Herzstück“ des Touristischen Gewässerverbundes Leipziger Neuseenland schaffen. Langsam wird es dabei ernst. Der Baubeginn rückt näher. Und damit geraten auch die Pläne für das Großprojekt wieder in den Fokus. Was ist bereits passiert? Und wie geht es jetzt weiter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was am Stadthafen Leipzig geplant ist

Die Zeit drängt jedenfalls: Bis Mitte 2026 soll das Projekt abgeschlossen sein. Ziel ist es, mit dem Bau einen „lebendigen Ort mit urbaner Hafenatmosphäre“ zu schaffen. Ein rund 4000 Quadratmeter großes Hafenbecken soll entstehen, mit Liegeplätzen für drei Fahrgastschiffe, 40 Sport- und Familienboote sowie Paddelboote.

Der Stadthafen untergliedert sich den Plänen zufolge in einen Außen- und einen Innenhafen. Weitere sechs Liegeplätze für Fahrgastschiffe gibt es an der Außenmole. Hinzu kommen unter anderem die Errichtung eines Brückenbauwerks, eine Krananlage und Bepflanzungen.

Dazu will die Firma Stadthafen Leipzig drei Bootshäuser und ein „Servicegebäude“ für Gastronomie bauen. Wie Geschäftsführer Jan Benzien sagte, sollen die dafür vorgesehenen Baufelder dem Unternehmen im Oktober 2024 übergeben werden. „Dann haben wir noch eineinhalb Jahre, um vier Gebäude zu errichten. Das wird schon sportlich.“

Der erste Voraushub ist erfolgt: Hier entsteht das neue Hafenbecken. © Quelle: André Kempner

Vorarbeiten für neuen Stadthafen bereits durchgeführt

Die Voraussetzungen hat der Stadthafen schon geschaffen. So wurde der Steg auf die andere Seite verlegt. Auch auf dem künftigen Hafenareal ist schon einiges passiert. Wie es am Dienstag aus dem Amt für Stadtgrün und Gewässer hieß, wurden Abrissarbeiten durchgeführt und das Gebiet auf Kampfmittel untersucht. Es folgte demnach der Voraushub für das Hafenbecken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch ein europaweites Ausschreibungsverfahren wurde laut Amt durchgeführt. „Das Verfahren wird aktuell abgeschlossen, und ein Baubeginn wird vorbereitet“, hieß es dazu. Anfang September, so war zu hören, will die Stadt ausführlich über den Baubeginn und den Umfang der Arbeiten vor Ort informieren.

Tourismusministerin: „Wir sind mit dem Herzen dabei“

Fest steht bereits: Während die Bauarbeiten laufen, gibt es laut Stadthafen-Chef Benzien keine Einschränkungen im Betrieb. Das gelte auch für die Gastronomie. „Wir sind wirklich froh, dass wir weitermachen können – und nach der Baumaßnahme nicht bei null anfangen müssen“, freute er sich.

Die Unterstützung des Freistaates hat das Projekt jedenfalls. „Wir sind hier mit dem Herzen dabei“, sagte Staatsministerin Klepsch im Hinblick auf die touristische Bedeutung des Vorhabens. Diese gilt es indes nicht zu unterschätzen: Im Neuseenland hoffen die Touristiker darauf, dass ein Leuchtturmprojekt im Wassertourismus erfolgreich umgesetzt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zuletzt hatte es hier einige Rückschläge gegeben. Eine touristische Nutzung des Harthkanals kommt vorerst nicht, auch der Störmthaler Kanal ist gesperrt. „Es ist schön, dass der Stadthafenausbau kommt, aber schade, dass die anderen Projekte stocken“, sagte Jan Benzien.

LVZ