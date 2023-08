Leipzigs größte Fahrradparade eröffnet den Stadtradeln-Wettbewerb

Leipzig. Einmal mit dem Rad über autofreie Straßen in Leipzig: Das ist bei der Radnacht am 1. September ab 19 Uhr möglich. Treffpunkt zu der mit rund elf Kilometern größten Fahrradparade der Messestadt ist der Springbrunnen im Clara-Zetkin-Park (Anton-Bruckner-Allee). Die Radnacht bildet zugleich den Auftakt für den Stadtradeln-Wettbewerb, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer möchte, kann sich noch kostenlos fürs Stadtradeln anmelden und ein Zeichen für den Klimaschutz und die Verkehrswende setzen. „Um unser Klima zu schützen, ist es wichtig, dass dem Radverkehr mehr Raum in Leipzig gegeben wird“, wird Stadtradeln-Koordinator Matthias Uhlig in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Stadtradeln in Leipzig geht nur im Team

Vom 1. bis 21. September nimmt Leipzig am Stadtradeln teil. Ziel des bundesweiten Fahrradwettbewerbs ist es, privat wie beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. „Teamlos“ radeln geht jedoch nicht, aber schon zwei Personen können ein Team bilden. Alternativ kann dem „Offenen Team“ beigetreten werden, das es in jeder Kommune gibt. Wer am Ende der Kilometer-Nachtragefrist noch keine aktiven Teammitglieder gefunden hat (entscheidend sind Kilometer-Einträge), rutscht automatisch ins „Offene Team“ der Stadt. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrszulassungsordnung als Fahrräder gelten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzig beteiligt sich seit 2009 am Stadtradeln. 2022 traten mehr als 16.000 Leipzigerinnen und Leipziger für 21 Tage fest in die Pedale. Auf diese Weise wurden in drei Wochen über 2,4 Millionen Kilometer geradelt und 374 Tonnen CO2 in Leipzig vermieden.

Lesen Sie auch

Das Stadtradeln ist ein Wettbewerb des Vereins Klima-Bündnis, organisiert vom Verein Ökolöwe – Umweltbund Leipzig und der Stadtverwaltung Leipzig. Informationen gibt es im Internet auf der Seite der Stadt Leipzig. Bei Fragen zum Wettbewerb steht das Organisationsteam per E-Mail an stadtradeln@oekoloewe.de oder telefonisch unter (0341) 24 25 58 55 zur Verfügung.

LVZ