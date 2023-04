﻿Stadtrat bringt neue Straßenbahntrasse in Mockau-Nord auf den Weg

Seit fast zehn Jahren liegt das Neubauprojekt auf Eis. Nun soll es der Verkehrswende in Leipzig neuen Schub geben. Die Erwartungen in Politik und Verwaltung sind groß.

Die neue Straßenbahntrasse in Mockau-Nord soll als separater Gleiskörper in der Mitte der Mockauer Straße und Tauchaer Straße (Foto) gebaut werden.

Leipzig. Alles war perfekt für diesen Abend vorbereitet. Die Stadt hatte die Aula der Waldorfschule in der Berthastraße in Mockau gebucht, um dort Anwohnern und Gewerbetreibenden vorzustellen, was es so sei fast zwei Jahrzehnten in Leipzig nicht mehr gab: den Neubau einer Straßenbahntrasse. Es ging um genau 1,2 Kilometer in der Mockauer und Tauchaer Straße, die schon seit dem Bau der Neubaugebiete Mockau-Nord und Thekla in den 1970er-Jahren für die direkte Anbindung dieser großen Wohnsiedlungen freigehalten wurden.

Seit diesem Bürgerabend am 1. September 2016 sind fast sieben Jahre vergangen. Die damals angekündigte Fertigstellung der Planungsunterlagen bis Ende 2017 und der Baubeginn im Jahr 2020 – alle Zeitpläne sind längst überholt.

Stadtrat votiert einstimmig für Neubauprojekt

Jetzt nimmt der Stadtrat erneut Anlauf. Am Donnerstag brachte er einstimmig das Neubauprojekt auf den Weg und beauftragte die Stadtverwaltung, mit den Vorplanungen zu beginnen.

Wehmann: Es geht um Glaubwürdigkeit

Es geht dabei um mehr als nur einen Planungsauftrag. Es gehe um die Glaubwürdigkeit des gesamten Stadtrates, mahnte Steffen Wehmann von der Linksfraktion. Denn was sind die 2018 beschlossene „Mobilitätsstrategie 2030“ und der hernach ausgerufene Klimanotstand wert, wenn die damit verbundene Verkehrswende nur auf dem Papier steht? „Die Bürger sehen, dass hier zu wenig passiert“, legte Wehmann den Finger in die offene Wunde des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Leipzig.

Morlok: Müssen mit ÖPNV-Ausbau endlich vorankommen

Auch Sven Morlok (FDP) von der Freibeuter-Fraktion schlug in dieselbe Kerbe. „Wir müssen beim ÖPNV-Ausbau endlich vorankommen“, forderte er. Breitere Straßenbahnen, die die Leipziger Verkehrsbetriebe jetzt anschaffen, seien zwar wichtig, um mehr Menschen befördern zu können. „Aber“, so Morlok weiter, „wegen breiterer Straßenbahnen steigt niemand, der in einer Ortslage wohnt, wo es keinen ÖPNV-Anschluss gibt, vom Auto auf den ÖPNV um.“

Der geplante Verlauf der neuen Straßenbahntrasse in Mockau-Nord, der die bestehende, durch die Kieler Straße verlaufende Linie 9 ablösen soll. © Quelle: Frank Wolter

Kurze Umstiege zu Bus und S-Bahn

Nach den Worten von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) wird die neue Trasse künftig von der Mockauer Post über die Mockauer und Tauchaer Straße geführt, die bisherige Route der Straßenbahnlinie 9 über die Kieler Straße aufgegeben und zurückgebaut. Mit neuen Haltestellen am Leipzig Mockau Center (LMC), am Einkaufsmarkt an der Komarowstraße und am Knoten Kieler-/Tauchaer-/Stralsunder Straße mit kurzen Umstiegen zu Bus und S-Bahn würden die großen Neubausiedlungen und das Einfamilienhausgebiet Mockau-Nord eng an der Straßenbahnnetz angeschlossen. Die Straßenbahn wird auf der Neubaustrecke ein separates Gleisbett bekommen, was laut Dienberg für die dringend notwendige Beschleunigung des ÖPNV unerlässlich ist.

Visualisierung neue Straßenbahnstrecke in der Tauchaer Straße. © Quelle: Stadt Leipzig/DB Systel

1:1-Ersatz für wegfallende Parkplätze

Das Parkdeck am LMC muss allerdings der Neubaustrecke weichen. Dafür werde es, so Dienberg, einen Interimsparkplatz bis zur Fertigstellung einer künftigen Quartiersgarage geben. Auch Bäume und Sträucher sollen nach dem Willen der Grünen-Fraktion so weit wie möglich erhalten, Bäume, die gefällt werden müssen, ersetzt werden. Die CDU setzte sich zudem mit ihrer Forderung durch, dass aufgrund der Gleistrassenführung wegfallende Pkw-Stellplätze an der Nordseite der Tauchaer Straße zwischen Komarowstraße und Simon-Bolivar-Straße ersetzt werden – und zwar in vollem Umfang.

Mit den neuen Gleisanlagen sollen auch Fahrbahnen und Gehwege erneuert, Radwege angelegt und Versorgungsleitungen modernisiert werden. Die Kosten für die Leipziger Verkehrsbetriebe belaufen sich auf voraussichtlich 13,3 Millionen Euro, für die Kommune auf 16,8 Millionen Euro.

Nach bisherigem Stand geht die Stadtverwaltung von einem Baubeginn im Jahr 2026 aus.