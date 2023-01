﻿Neuer Vorstoß im Stadtrat: Grüne wollen Silvesterfeuerwerk in Leipzig einschränken

Leipzigs Grüne wollen Silvesterfeuerwerk künftig nur noch auf zentralen Plätzen gestatten. Derzeit lassen Gesetze diese Einschränkungen nicht zu. Doch nun starten die Grünen eine neue Initiative und stellen Forderungen an die Stadt.

Silvesterfeuerwerk auf dem Augustusplatz in Leipzig: Leipzigs Grüne wollen im Stadtrat erreichen, dass dies künftig nur noch an zentralen Plätzen in Leipzig möglich ist.

Leipzig. Leipzigs Grüne machen einen neuen Vorstoß, das Silvesterfeuerwerk in der Stadt stärker zu begrenzen und nur noch auf zentralen Plätzen durchführen zu lassen. Zu diesem Zweck hat die Fraktion eine neue Initiative im Stadtrat gestartet, die fordert, vorhandene rechtliche Spielräume vollumfänglich auszunutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hintergrund: Die Stadt hatte argumentiert, dass für umfängliche Verbote – wie ausnahmsweise zum Jahreswechsel in der Corona-Pandemie möglich – die rechtliche Grundlage fehle. Geregelt sei lediglich der besondere Schutz von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen. So verbiete die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe solcher Einrichtungen. Dabei geht es um den Brandschutz.

Ansonsten könne Leipzig lediglich aufklären und die Belastungen für Umwelt sowie Gesundheit benennen. In Sachsen gibt es kein eigenes Landesimmissionsschutzgesetz, das in der Ausgestaltung bundesrechtlicher Regelungen weitere Einschränkungen erlauben würde.

Silvester-Feuerwerk auf dem Augustusplatz in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele lassen ihren Müll zurück

Die Grünen finden, dass die Stadtverwaltung ihren Spielraum dennoch nicht ausreizt. „Die Stadt hat über das Sprengstoffgesetz bereits jetzt die Möglichkeit, das Silvesterfeuerwerk, das ausschließlich Knalleffekte hat, in dicht besiedelten Gebieten zu untersagen“, erklärt ihr umweltpolitischer Sprecher Jürgen Kasek. Für eine Mehrheit der Bevölkerung und aus Aspekten des Umweltschutzes sei es nicht mehr zumutbar, dass überall fast unbeschränkt geböllert werden darf. Hinzu kommt, dass viele Leute ihren Müll zurücklassen und die Kosten dafür die Allgemeinheit zu tragen habe.

Grüne regen zentrales Feuerwerk an

„Gerade in den engen Anwohnerstraßen sollte kein Silvesterfeuerwerk mehr eingesetzt werden“, findet Kasek. Die Lösung bestehe darin, wie in vielen europäischen Städten, Feuerwerk an einem zentralen Platz unter Aufsicht durchzuführen und den Privateinsatz stärker zu reglementieren und zu beschränken.

Die Grünen wollen nun Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) beauftragen, sich beim Deutschen Städte- und Gemeindetag für eine Änderung der Erste. Sprengstoffverordnung einzusetzen. Darüber wird bereits bundesweit diskutiert. Die veränderte Verordnung solle es Städten und Kommunen ermöglichen, erweiterte und gegebenenfalls das gesamte Stadtgebiet umfassende Sperrzonen für Pyrotechnik einzurichten.

Zugleich soll die Stadt ein Konzept vorlegen, für dicht besiedelte Gebiete ein Verbot für Knallkörper mit ausschließlicher Knallwirkung auszusprechen und eine Karte dieser Gebiete dem Stadtrat zur Information vorzulegen. Bis zum dritten Quartal 2023 wird ebenfalls ein Konzept für die Durchführung einer zentralen Silvesterfeier mit Einbindung von professionell durchgeführtem Feuerwerk oder einer Lasershow gefordert. Die Initiative muss nun in den Gremien des Stadtrates beraten werden.