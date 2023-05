﻿Stadtrat: Keine Ausschilderung von Gräbern auf Südfriedhof, aber neue App

Leipzig. Der Südfriedhof ist ein interessantes Freiluftmuseum der Grabmalkunst: Das 72 Hektar große, parkähnliche Gelände am Fuße des Völkerschlachtdenkmals in Probstheida, dessen Wege in Form eines Lindenblatts gestaltet sind, eignet sich hervorragend für beschauliche Spaziergänge. Und zum Wandel auf den Spuren berühmter Leipzigerinnen und Leipziger. Mundartdichterin Lene Voigt, Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, Maler Wolfgang Mattheuer, Schriftsteller Christian Fürchtegott Gellert, Zirkusdirektor Cliff Aeros, Ethnologe Julius Lips, Afrikaforscher Hans Meyer und viele andere fanden hier ihre letzte Ruhe. Die Liste bekannter Persönlichkeiten ist ellenlang.

Das Grabmal von Lene Voigt auf dem Südfriedhof in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Doch finden Interessierte diese Gräber auch, die sich das Areal auf eigene Faust erschließen wollen? Die Leipziger CDU hatte daher angeregt, berühmte Grabstellen zu beschildern – in einer Art Leitsystem. Der Stadtrat hat sich nun mit dem Thema befasst: Eine Ausschilderung mit Wegweisern wird es nicht geben. Aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl von circa 600 bis 800 Personen soll darauf verzichtet werden, um „das Gesamtbild der bedeutenden Parkanlage nicht zu beeinträchtigen“, begründet die Stadtverwaltung. Stattdessen wird eine App entwickelt, auf der Interessierte Erläuterungen zur Geschichte und dem Wirkungskreis der ausgewählten berühmten Persönlichkeit finden – inklusive einer Wegweisung. Wer integriert wird und wie das erfolgt, wollen Dezernat Kultur sowie Amt für Stadtgrün und Gewässer erst einmal in einem Konzept erarbeiten, das Anfang 2024 vorliegen soll. Dabei soll auch die Expertise der Paul-Benndorf-Gesellschaft zu Leipzig berücksichtigt werden. Deren Vorsitzender, der Friedhofsforscher Alfred E. Otto Paul, bietet ohnehin regelmäßig Führungen zu Gräbern berühmter Persönlichkeiten an.

Bundesweite App gibt es bereits

Was viele nicht wissen: Es gibt bereits eine deutschlandweite App, die unter dem Titel „Wo sie ruhen“ zu berühmten Gräbern auf 50 deutschen Friedhöfen navigiert. Integriert ist dabei auch der Südfriedhof mit ausgewählten Gräbern – darunter jenes von Lene Voigt oder Christian Fürchtegott Gellert. LVZ-Leser schlagen zudem vor, Faltblätter am Eingang auszureichen, auf denen wichtige Gräber markiert sind. Das ist beispielsweise auf dem Pariser Friedhof Pére Lachaise üblich.

