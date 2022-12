﻿Stiller Protest der Jugendhilfe vor dem Leipziger Stadtrat

Das Aus für die Hundestaffel, finanzielle Zuschüsse für die Messe und Ticketpreise fürs Gewandhaus – diese Themen behandelt der Leipziger Stadtrat am Mittwoch und Donnerstag:

Der Stadtrat kommt am Mittwoch und Donnerstag zu seiner Dezember-Tagung im Neuen Rathaus zusammen. Vor der Sitzung ist ein stiller Protest der Träger der Jugendhilfe geplant.

Leipzig. Mit einer stillen Demonstration und Plakat-Aktion wollen die Freien Träger der Jugendhilfe Leipzig sowie der Stadtjugendring Leipzig vor dem Stadtrat auf die negative Entwicklung in der Bildungspolitik aufmerksam machen sowie für ein gemeinsames und schnelles Handeln werben. Hintergrund sind die gestiegenen Kosten in der Jugendhilfe, die im Etatentwurf Leipzigs 2023/24 nur teilweise berücksichtigt werden. Eine Debatte dazu findet aber nicht statt. Der Etat für die nächsten beiden Jahre soll im Februar 2023 beschlossen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Petitionen zu Friedwald und Flughafen auf Tagesordnung

Die Tagung des Stadtrates beginnt am Mittwoch, 14. Dezember, um 14 Uhr im Neuen Rathaus. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Sitzung im Livestream verfolgen. Die Stadt Leipzig überträgt die Debatte hier.

Am Mittwoch und Donnerstag geht es unter anderem um einen Gesellschafterzuschuss für die Messe, um pandemiebedingte Schäden auszugleichen, Vorplanungen für den Umbau der Prager Straße von An der Tabaksmühle bis zur Friedhofsgärtnerei sowie die Gewässerunterhaltungssatzung, die Abfallwirtschaftssatzung, die Ticketpreise fürs Gewandhaus und die Entkernung des Bowlingtreffs als Vorbereitung für den Umbau zum Naturkundemuseum. Die Fraktionen machen sich in ihren Anträgen unter anderem für die Verkürzung der Verfahrensdauer bei Einbürgerungen (SPD), den Stopp des Projektes Hundestaffel des Ordnungsamtes (Grüne/Die Linke), soziale Hilfen der Stadt während der Energiekrise (Grüne) sowie zusätzliches Geld für die Pflege des Alten Johannisfriedhofes (CDU) stark.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Debatte stehen auch etliche Petitionen, darunter ein Friedwald für Leipzig, autofreie Sonntage auf dem Innenstadtring sowie eine Umbenennung des Flughafens Leipzig/Halle. Aufgrund der vollen Tagesordnung ist vorgesehen, die Sitzung am Donnerstag, 15. Dezember, ab 16 Uhr fortzusetzen.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android