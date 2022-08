Die Sitzungen des Leipziger Stadtrates dauern immer länger. Aber beschäftigen sich die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker auch mit den wirklich wichtigen Themen ihrer Stadt?

Leipzig. Der Verkauf sei ein Irrtum gewesen, räumte Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) vor dem Leipziger Stadtrat ein. Ein millionenschwerer Irrtum. Es ging um die leerstehende Immobilie Friederikenstraße 37, in der DDR-Zeit eine Ingenieurschule mit angeschlossenem Wohnheim. Den Gebäudekomplex auf dem 1,8 Hektar großen Grundstück in Dölitz hatte die Stadtverwaltung im Jahr 2014 für eine halbe Million Euro an ein privates Immobilienunternehmen veräußert. Acht Jahre später, da die Kommune händeringend Unterkünfte für Flüchtlinge suchte, besann sie sich auf dieses Objekt im Leipziger Süden – und kaufte es zum 30-fachen Preis, für genau 14,8 Millionen Euro, zurück. Letztlich mit dem Segen eines über die Parteigrenzen hinweg zähneknirschenden Stadtrates.

Der Vorgang elektrisierte die Leipziger Kommunalpolitik. Ging es doch um zwei zentrale Fragen: Verfügt man im Neuen Rathaus eigentlich über den erforderlichen strategischen Weitblick, den man von gut bezahlten Managern einer 600.000-Einwohner-Stadt erwarten sollte? Und wie viele Irrtümer – um nicht zu sagen: Steuerverschwendungen – ist man gewillt, den Bürgerinnen und Bürgern zuzumuten?