﻿Stadtrat: Keine Ausschilderung von Gräbern auf Südfriedhof, aber neue App

Ein Wegeleitsystem zu Gräbern berühmter Menschen auf den Südfriedhof Leipzig wird es nicht geben. Die Stadtverwaltung will aber eine App entwickeln, die eine ähnliche Funktion erfüllt.

Leipzig. Der Südfriedhof ist ein interessantes Freiluftmuseum der Grabmalkunst: Das 72 Hektar große, parkähnliche Gelände am Fuße des Völkerschlachtdenkmals in Probstheida, dessen Wege in Form eines Lindenblatts gestaltet sind, eignet sich hervorragend für beschauliche Spaziergänge. Und zum Wandel auf den Spuren berühmter Leipzigerinnen und Leipziger. Mundartdichterin Lene Voigt, Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, Maler Wolfgang Mattheuer, Schriftsteller Christian Fürchtegott Gellert, Zirkusdirektor Cliff Aeros, Ethnologe Julius Lips, Afrikaforscher Hans Meyer und viele andere fanden hier ihre letzte Ruhe. Die Liste bekannter Persönlichkeiten ist ellenlang.