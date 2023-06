Was sagt die Rathausspitze zum „Tag X“? Die Sitzung des Leipziger Stadtrats im Livestream

Leipzig. Die Abgeordneten des Stadtrates kommen am Mittwoch zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Ab 14 Uhr geht es um verschiedene Themen. Darunter auch die Vorkommnisse am 3. Juni, dem sogenannten „Tag X“. Damals kam es während einer Demonstration zu Ausschreitungen, woraufhin die Polizei einen Kessel um etwa 1000 Menschen bildete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis in den Sonntagmorgen hinein wurden einige darin festgehalten. Polizei, aber auch die Stadt, müssen sich seitdem Kritik gefallen lassen. Die Verwaltungsspitze äußert sich am Mittwoch wohl auch zum „Tag X“. Was er zu sagen hat, können Sie hier im Livestream zur Stadtratssitzung verfolgen.

LVZ