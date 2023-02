﻿Bürgerprotest erfolgreich: Liviaplatz wird bis Sommer für Autos geöffnet

Bärlauch in Leipzig: Sammlern drohen Geldbußen bis 10.000 Euro

Mit bis zu 10.000 Euro Geldstrafe müssen Wald- und Parkspaziergänger in Leipzig rechnen, wenn sie in der kommenden Saison zu viel Bärlauch sammeln. Das Rathaus will den Stadtordnungsdienst zu Kontrollen einsetzen. Die Details: