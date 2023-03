﻿Abriss von Garagenhöfen: Stadt übernimmt Kosten auch nach Tausch

In Leipzig sollen Garagenhöfe Platz machen für Schulen, Kitas oder Turnhallen. Wenn die Grundstücke in städtischem Besitz sind, zahlt die Kommune den Abriss. Das gilt auch für Areale, die Teil eines Flächentauschs sind oder nicht direkt bebaut werden – das entschied der Stadtrat am Mittwoch, um noch mehr Pächter zu entlasten.

