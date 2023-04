﻿Zirkus wird ausgeschrieben, Fahrradparken soll sicherer werden

Die Bemühungen um ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof werden forciert, der Weihnachtszirkus in Leipzig künftig beschränkt ausgeschrieben. Das sind zwei Beschlüsse, die der Stadtrat fasste.

Die Fahrradbügel am Hauptbahnhof in Leipzig reichen nicht: Die Stadt soll daher ihre Bemühungen forcieren, weitere sichere Abstellmöglichkeiten zu schaffen – möglichst auch ein Fahrradparkhaus.

Leipzig. Am Hauptbahnhof sollen zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder entstehen. Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung auf Initiative der Grünen mit 45 Ja- bei 11 Gegenstimmen, die Bemühungen zu forcieren, um rasch eine Lösung zu schaffen. Dabei sollen sowohl städtische Flächen als auch sonstige anzumietende oder anzukaufende Flächen entsprechend hergerichtet werden. Ziel ist es, möglichst ein Fahrradparkhaus zu errichten. Das wird allerdings schon seit mehreren Jahren gefordert. Die Stadt selbst hat es als Ziel in ihr Klimaschutzprogramm geschrieben, um den Umweltverbund und das Umsteigen aufs Rad zu befördern. Um es nun zu realisieren, soll möglichst das Förderprogramm des Bundes „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ angezapft werden. Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) verwies aber darauf, dass die Stadt keine eigenen Flächen am Hauptbahnhof besitzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit gibt es am Hauptbahnhof 550 Abstellplätze, die nicht ausreichen. Räder werden daher an Geländern, Verkehrsschildern oder Laternenmasten angeschlossen. Vor dem neuen Fernbus-Terminal sind zwar weitere Fahrradbügel entstanden. Die Bemühungen von Centermanagement, Deutscher Bahn und Stadtverwaltung, ein Fahrradparkhaus zu errichten, laufen aber seit Jahren ins Leere. Neben dem Hauptbahnhof soll es künftig auch sichere Abstellmöglichkeiten an weiteren Leipziger Bahnhöfen geben, die ein hohes Verkehrsaufkommen haben. S-Bahnhaltestellen wie Leipzig-MDR, Leipzig-Connewitz oder Leipzig-Möckern sind dabei im Gespräch. Die Grünen drängen darauf, ebenfalls Abstellmöglichkeiten für Lastenräder und Lademöglichkeiten für E-Bikes zu schaffen. Eine Umsetzungskonzeption soll bis Ende 2023 vorliegen.

„Euromaidan“ kommt in den Namensvorrat

Leipzig will einen Platz in „Platz des Euromaidan“ benennen. Beschlossen wurde, ihn zumindest in den Namensvorrat der Stadt aufzunehmen. „Am Matthäikirchhof werden Plätze entstehen, vielleicht ist das der würdige Ort“, argumentierte Grünen-Fraktionschefin Katharina Krefft. Der Begriff „Euromaidan“ bezieht sich auf die Proteste in der Ukraine gegen die damalige politische Entscheidung der Regierung, das Assoziierungsabkommen zwischen EU und Ukraine auszusetzen, die zwischen November 2013 und Februar 2014 stattgefunden haben. Die Proteste fanden auf dem „Majdan Nesaleschnosti“ (Platz der Unabhängigkeit) statt. Ute-Elisabeth Gabelmann (Freibeuter) sprach von reiner Symbolpolitik. „Die Namen stapeln sich im Vorrat, einige setzen schon Staub an.“ Juliane Nagel (Die Linke): „Wir sollten der Geschichtswissenschaft überlassen, das Ereignis einzuordnen“. Der Stadtrat stimmte mit 24 Ja- bei 23 Gegenstimmungen und zehn Enthaltungen knapp zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vergabeverfahren für Weihnachtszirkus

Wie weiter mit dem Weihnachtszirkus am Cottaweg? Das niederländische Unternehmen Stardust International hat seine Bewerbung zurückgezogen. Der traditionelle Zirkus Aeros, so das Marktamt, habe in den vergangenen Jahren keinerlei Vorschläge für eine neue, moderne und zukunftsweisende Ausrichtung des gesellschaftlich viel diskutierten Themas Zirkus vorgelegt. Daher habe Aeros zuletzt nur einen jährlich neu abzuschließenden Pachtvertrag erhalten, hieß es. Nach kontroverser Diskussion hat der Stadtrat nun beschlossen, künftig ein beschränktes Vergabeverfahren durchzuführen, das neben der Qualität soziale Aspekte wie Ticketpreise und Vergütung einbezieht. „Wir bieten Aeros eine faire Chance, dabei mitzuwirken“, so Linken-Stadtrat Volker Külow. Abgelehnt wurde, den Stadtrat generell in die Vergabe einzubeziehen. Dafür gibt es allerdings künftig eine Jury, in der auch Vertreter der Fraktionen sitzen. Das kritisierte Christian Schulze (SPD) als überflüssig: „Demnächst erwarte ich eine Petition und draufspringende Stadträtinnen oder Stadträte, die die Qualität des Handtuchpapiers in städtischen Einrichtungen in den Blick nehmen“, sagte er.