﻿Leipziger Vereine blasen Protest ab – Jugendetat soll steigen

Leipzig. Aus einem stillen Protest sollte ein etwas lauterer werden: „Laut und bunt“ war die Demo überschrieben, die die Arbeitsgemeinschaft Freier Träger (AGFT) für Mittwoch geplant hatte, um vorm Stadtrat auf Probleme und Kostendruck in der Kinder- und Jugendhilfe hinzuweisen. Doch in der Oberen Wandelhalle vor dem Plenarsaal standen letztlich nur ein paar „jugendliche Pappfiguren“ herum. Das Ordnungsamt hatte den Protest im inneren des Gebäudes nicht zugelassen, stattdessen einen entfernten Platz zugewiesen. Was aus Sicht der Freien Träger wenig sinnvoll ist. Daher wurde die Demo offiziell abgeblasen. Einige junge Demonstranten versammelten sich dennoch vor dem Rathaus und kritisierten auf Plakaten, dass der für Angebote der Kinder- und Jugendhilfe vorgesehene Etat aus ihrer Sicht nicht ausreicht. Mit ihrem Protest wollten sie die Fraktionen in der Ratsversammlung für ihre Sache sensibilisieren, die den Doppeletat 2023/24 allerdings erst im Februar behandeln. Zuvor hatte sich allerdings herumgesprochen, dass sich Grüne, Linke und die SPD – und damit eine Mehrheit im Rat – auf eine deutliche Erhöhung des Budgets zur Förderung von Vereinen und Verbänden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe verständigt haben. Es soll um zirka 1,71 Millionen Euro im Jahr 2023, ein Jahr später dann um 2,16 Millionen Euro in 2024 steigen. Die Verwaltung hatte ursprünglich 18 Millionen Euro vorgesehen, 2022 waren es 16,8 Millionen Euro.

Jugendliche versammelten sich kurz vorm Neuen Rathaus, um gegen eine mögliche Kürzung in Jugendeinrichtungen zu protestieren. Der offizielle Protest war vorher aber abgeblasen worden. © Quelle: André Kempner

Entwarnung aus der Politik

Darüber hinaus werden mit dem Etat zusätzliche Stellen in der Schulsozialarbeit sowie die weitere Entwicklung von Kindertagesstätten zu Kinder- und Familienzentren auf den Weg gebracht. „Über dieses Zeichen freuen wir uns natürlich“, sagte Holger Seidel, einer der Vertreter der AGFT. „Nichtsdestotrotz bleiben wir in unserer wachsenden Stadt, in der ein Viertel der Menschen unter 20 Jahre alt sind, an diesem Thema dran.“ Derzeit sei völlig unklar, welche der einzelnen Projekte im Kinder- und Jugendbereich gefährdet sind und auf einer möglichen Streichliste stehen. Doch aus der Politik kommt Entwarnung: „Die Proteste der vielen Vereine und Verbände der Jugendhilfe, die seit vielen Jahren eine wertvolle und erfolgreiche Arbeit leisten, haben deutlich gemacht, dass das im Haushaltsplanentwurf vorgesehene Budget völlig unzureichend ist“, betonte Michael Schmidt (Grüne), der Vizechef des Jugendhilfeausschusses. Deshalb werde es erhöht.

Felthaus: „Wir verhandeln auf hohem Niveau“

Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) betonte auf LVZ-Nachfrage, dass die Stadt anhand der integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung erstmals versuche, Angebote in jene Stadtteile „umzusetzen“, in denen sie dringender benötigt werden. „Unser Fördervorschlag stellt sich auf veränderte Bedingungen in den Stadtteilen ein“, sagte sie. Es gebe Stadtteile, etwa Mockau, wo die Kommune einfach mehr investieren müsse. Darüber hinaus wolle ihr Dezernat neue Projekte fördern. „Deshalb verwundert es schon, wenn uns vorgeworfen wird, wir wollten kürzen. Ich will dahin, dass wir über die Qualität der Angebote diskutieren“, so Felthaus. Das führe allerdings dazu, dass einzelne Vorhaben nicht mehr berücksichtigt werden. Zu Details äußerte sie sich nicht. „Fakt ist aber, dass sich der Jugendetat seit 2015 nahezu verdoppelt hat.“ So seien höhere Tarifabschlüsse fürs Fachpersonal berücksichtigt worden. Es gebe mittlerweile an Leipziger Schulen 108 Schulsozialarbeiter. „Damit liegen wir deutschlandweit weit oben. Wir verhandeln also auf hohem Niveau.“

Schulsozialarbeit soll ausgeweitet werden

Die Linken verwiesen auf ihr Ziel, dass perspektivisch alle Schulen mit qualitativ hochwertiger Schulsozialarbeit ausgestattet sein müssten. Ihr Stadtrat William Rambow verwies auf Problemlagen, die sich durch die Corona-Pandemie verschärft hätten. „Die Problemlagen an den Gymnasien mögen etwas andere sein als an den Oberschulen, weniger Beachtung haben sie dennoch nicht verdient“, so Rambow.

Ein Problem wird separat vom Kinder- und Jugendhilfebudget betrachtet. Für Härtefälle – in der Energiekrise – gibt es als Vorsorge einen zusätzliche Nothilfefonds.