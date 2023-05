﻿Stadtrat: Schulsozialarbeit soll zur Regel werden

Leipzig. Die Stadt Leipzig will künftig alle kommunalen Bildungsstätten – unabhängig von der Schulart – mit Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern ausstatten. Bis zum Schuljahr 2028/29 soll das flächendeckend geschafft sein. Das hat der Stadtrat auf Antrag von Linken, SPD und Grünen mit 41 Ja- bei 17 Gegenstimmen beschlossen. Derzeit gibt es zwar an allen kommunalen Ober- und Förderschulen, aber lediglich an zwei Dritteln der Grundschulen sowie an vier Gymnasien Schulsozialarbeit.

Zum Schuljahresbeginn 2023/24 kommen mit den künftigen Oberschulen Hainbuchenstraße sowie 205. Schule (Interim: Max-Planck-Straße; künftig Neubau in Mockau-Nord) zwei weitere Standorte hinzu. Darüber hinaus soll sich die Stadt beim Freistaat Sachsen dafür einsetzen, dass es eine dauerhafte, verlässliche Finanzierung von Schulsoziarbeit über Fördermittel gibt. Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) stellte klar, dass Schulsozialarbeit als Angebot der Jugendhilfe zwar eine wertvolle Unterstützung sei, aber dennoch nicht alle Problemlagen lösen könne. Wie mehr Schulsozialarbeit in Leipzig gelingt, dafür soll zunächst bis Ende 2023 ein Konzept erarbeitet werden – das der Rat dann auf Antrag der Freibeuter-Fraktion beschließen muss.

„Wir wollen eine zeitnahe Perspektive für alle Kinder“, so Ute Köhler-Siegl (SPD). 27 Leipziger Grundschulen sowie 14 Gymnasien hätten keine Sozialarbeiter, weitere Freie Schulen sowie zehn neue Standorte ebenfalls nicht. „Der Freistaat ignoriert die Notwendigkeit der flächendeckenden Ausstattung von Schulsozialarbeit mit konsequenter Beharrlichkeit“, kritisierte Köhler-Siegl. „Wir alle wissen, dass der Fachkräftemangel uns vor große Probleme stellt“, ergänzte Michel Schmidt (Grüne): „Es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn Schulen Sozialarbeiter haben“. Er verwies auf diverse Defizite und Konflikte an den Bildungsstätten. „Wir haben vor Jahren eine Vorreiterrolle eingenommen, um Schulsozialarbeit an den Schulen zu ermöglichen – besonders an den Oberschulen.“ Das müsse auch künftig gelingen.

Gymnasium nicht auf der Sonnenseite

„Von der langjährigen sächsischen Illusion, im Gymnasium sei man auf der Sonnenseite, muss sich verabschiedet werden“, ergänzte Marco Götze (Die Linke). Jede Schulart habe ihre Problemlagen. Persönliche Krisen, Krisen im Elternhaus oder die Herausforderungen des Systems Schule könnten einschneidende Probleme sein, oft sogar die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefährden. Da könnten Sozialarbeiter zumindest helfen. Sven Morlok (FDP) stimmte zwar grundsätzlich zu. „Wir dürfen die Kostenfrage aber nicht außer Acht lassen.“

Christian Kriegel (AfD) meinte hingegen: „Das komplette pädagogische System Schule gehört auf den Prüfstand.“ Immer mehr Schulsozialarbeit allein könnten die vielen Probleme, wie die hohe Schulabbrecherquote, nicht lösen. Woher das notwendige Personal kommen soll, sei ohnehin unklar. Deshalb lehne seine Fraktion den Antrag ab.

